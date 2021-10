El Barcelona tiene un serio problema con la defensa. El equipo azulgrana ha encajado 13 goles en los nueve encuentros disputados hasta la fecha entre Liga y Champions League. Sólo ha conseguido dejar la portería a cero en dos partidos, ante el Cádiz y el Levante. Una debilidad defensiva que supo aprovechar bien el Atlético de Madrid, para sumar tres puntos más en Liga con los goles de Lemar y Luis Suárez en el Metropolitano.

Por más que Ronald Koeman haga hincapié en las carencias de su equipo en ataque, no menos preocupante es la situación de la defensa azulgrana. Después de verse sorprendidos por el Benfica en la Champions League, el equipo encajó una nueva derrota en su visita al Wanda Metropolitano: cinco goles en contra y ninguno a favor en la última semana. Unas cifras que alcanzan los 13 goles encajados en nueve encuentros disputados por el Barça entre Liga y Champions Legue.

El técnico azulgrana ha probado con diferentes sistemas, pero ni utilizar tres centrales y dos carrileros ha servido para evitar la sangría atrás del Barcelona. En tres disparos a puerta, el equipo de Diego Pablo Simeone logró anotar dos goles. Los rivales aprovechan los desajustes defensivos y el malestar crece entre los jugadores, como evidenciaron Piqué y Busquets con una bronca en el césped tras encajar el 1-0.»Las dos jugadas del gol son muy parecidas, por eso las comentamos con Busquets y estamos nerviosos y no nos gusta encajar», explicaba el central al término del encuentro.

En las alineaciones de Ronald Koeman se puede ver que no cuenta ni con Samuel Umtiti ni con Clement Lenglet. Los dos centrales galos no han tenido oportunidades, mientras Piqué, Araújo y Eric García parecen los fijos del técnico holandés a pesar de, sobre todo el ex del Manchester City, cometer varios errores que han costado goles al conjunto culé.

Tampoco Ter Stegen ha recuperado el nivel por el momento y ha dejado de ser un seguro bajo palos para el Barcelona. Ahora llega el parón de selecciones en un momento clave para cambiar la dinámica y tratar de corregir errores con tres enfrentamientos cruciales a la vuelta, Valencia y Real Madrid en Liga y Dinamo, en Champions. Todos en el Camp Nou.