Luis Suárez hizo el segundo gol del Atlético de Madrid frente al Barcelona y el uruguayó no lo celebró efusivamente por respeto a su ex equipo. De hecho, el atacante charrúa sólo si limitó a pedir perdón, aunque cuando regresaba a su campo para el saque de centro, dedicó a la grada en la que estaba Ronald Koeman un gesto que ha llamado mucho la atención y que podía ser un dardo al holandés.

El ex delantero de Barcelona y Liverpool se llevó la mano a la oreja, simulando una llamada de teléfono. Este gesto, si se conoce la historia de la salida de Luis Suárez del conjunto azulgrana se comprende mejor. Y más aún si se tiene en cuenta que a la grada a la que miraba el charrúa era hacia la que ocupaba el sancionado Ronald Koeman.

«Koeman me llamó y me dijo que no iba a contar conmigo». Así desveló Luis Suárez – en El Transistor- hace meses cómo el técnico holandés contactaba con él para echarle del Barcelona. Esas formas, después de tantos años de goles y compromiso, dolieron mucho al uruguayo, que finalmente aceptó dejar el Camp Nou para emprender una aventura en el Atlético de Madrid, donde salió campeón de la Liga Santander ese mismo año.

Esta es la historia de la forma en la que Ronald Koeman decidió echar a Luis Suárez. El uruguayo todavía lo tiene presente y decidió hacer ese gesto de llamada telefónica al holandés para recordarle que todavía es un delantero más que competente. A la vista está que gracias a sus goles los hombres del Cholo Simeone celebraron el alirón el pasado curso y que esta temporada continúa perforando porterías rivales. Entre ellas, la del Barcelona de Koeman.