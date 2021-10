Luis Suárez hizo el segundo gol del Atlético de Madrid frente al Barcelona y no celebró el gol por respeto a su ex equipo, donde vivió una de sus etapas más exitosas hasta que Josep María Bartomeu y Ronald Koeman le echaron y cambió la Ciudad Condal por la capital de España. De hecho, el delantero uruguayo juntó sus manos e hizo un gesto similar al de pedir perdón.

Se acercaba el descanso cuando otra triangulación entre Thomas Lemar y Joao Félix terminaba con una contra en la que el francés y Luis Suárez estaban solos ante Gerard Piqué. El ex del Mónaco puso un balón genial al sitio exacto donde esperaba el uruguayo para no meterse en fuera de juego. El ex del Barça la controló y esperó hasta el momento perfecto para definir y batir a Ter Stegen.

El delantero del Atlético de Madrid, que llegó el curso pasado al Metropolitano, hacía así su primer gol al que fuera su ex equipo. Luis Suárez, por respeto a los años que pasó en el Barcelona decidió no celebrar el gol y juntar las manos en señal de perdón por lo que significa ese tanto que hunde más al club culé en la crisis deportiva que vive.