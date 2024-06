El Barcelona no se fía de Araujo y vislumbra riesgo de fuga

El futuro de Ronald Araujo en el FC Barcelona parece cada vez más incierto. El central uruguayo tiene aún contrato con el Barça hasta el próximo 2026, esta próxima temporada y otra más que garantizan su continuidad además de su contundente cláusula de 1.000 millones de euros. Pero las desconcertantes declaraciones del futbolista antes de partir rumbo a la Copa América con Uruguay y la falta de comunicación actual con sus representantes, tiene con la mosca detrás de la oreja al club blaugrana.

En el seno culé existe una ola creciente de pensamiento de que Araujo no está todo lo bien atado que se pensaba. No ha sido una temporada fácil para el uruguayo, que no terminó de la mejor de las maneras con Xavi Hernández y que tuvo un enfrentamiento fuerte con Gündogan tras el papel del central en la eliminatoria ante el Paris Saint Germain.

Con las aguas ya calmadas en el vestuario, con la salida de Xavi y la llegada de Hansi Flick al banquillo se pensaba que este capítulo estaba cerrado y que no existía nada que mantuviera el descontento de Araujo en el Barcelona. Pero la realidad es que el club entregó hace ya unos meses una primera oferta de renovación al central de la que aún no han obtenido respuesta en todo este tiempo.

Fue a principios de este mes cuando Araujo, recién aterrizado en su país para comenzar la preparación con la selección uruguaya para la Copa América, lanzó unas declaraciones que no supieron interpretar muy bien desde el Barcelona. Araujo confesaba que se encontraba «muy bien, estoy tranquilo», y hablaba directamente de su situación en el Barcelona, donde tiene «contrato hasta 2026», pero dejando claro que hay mucho que hablar sobre su futuro en los meses venideros, cuando acabe su pugna en la Copa América: «Ahora, mis representantes se reunirán con el club. Estoy pensando en la selección».

Desde aquellas declaraciones han pasado tres semanas y no se han producido más reuniones significativas entre los representantes de Araujo y el Barça, mínimos contactos que están llevando a la cúpula blaugrana a dudar de los deseos y objetivos del central uruguayo, que siempre tuvo oferta suculentas, muy superiores a la culé, tanto del Bayern de Múnich como de equipos de la Premier League.

Los deseos del Barcelona son las de acelerar esta operación, renovar al central y asegurarse su liderazgo en la zaga culé durante muchos años, aunque en estos momentos parezca más difícil que nunca. Una primera oferta de renovación que no obtuvo respuesta, promesas de reuniones por parte el jugador que no se han producido y mente focus en la Copa América retrasando cualquier decisión al final del torneo.

Cabe recordar que Araujo ya puso las negociaciones de su anterior renovación muy difíciles, apretando y pidiendo un poco más al Barça en cada conversación. La oferta actual mejora notablemente lo que percibe actualmente el central pero está muy lejos del pellizco salarial que podría percibir en otros clubes donde la estabilidad económica es una realidad, algo que parece lejano actualmente en Can Barça.