El Barcelona se inventa un tour por su ciudad deportiva por el que cobra 100 euros

Joan Laporta quedará como el presidente más creativo de la historia del Barcelona… para inventarse nuevas palancas. Así, el presidente culé ha ido tirando de creatividad para sacar, de dónde no hay, nuevas fórmulas de negocio o ingresos por éste u otro activo del club, hipotecándolo. Así ha dado con la última vía, una nueva palanca con la que espera exprimir a sus aficionados y socios del Barcelona: ¡un tour por su ciudad deportiva por el que cobra 100 euros!

«¡Bienvenidos a la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el corazón latente del Futbol Club Barcelona! Una experiencia única que les sumergirá en el fascinante mundo donde los sueños deportivos toman forma y la pasión se mezcla con la dedicación», promocionan desde la web oficial del FC Barcelona con un itinerario que incluye visita al museo con audioguía, la ida y vuelta en autocar privado desde el Camp Nou, un tour guiado en castellano e inglés, acceso a espacios exclusivos del primer equipo de fútbol como son los vestuarios, campos de entrenamiento o comedor, entre otros; visita al Estadi Johann Cruyff y a polideportivos privados de baloncesto, fútbol sala y balonmano, así como la visita a un mirador de las obras del Camp Nou…

Todo esta nueva palanca de Laporta está pensada para hacer caja en el Barcelona. El tour tiene un precio de 99 euros para el público general y de 79 euros para residentes en Cataluña, un precio desorbitado para un tour que tiene una duración de unas tres horas, según el propio Barcelona, siendo parte de éste en el autobús en una ida y vuelta del Camp Nou a la Ciudad Deportiva del Barça, dejando en torno a una hora y hora y media para el tour guiado entre los pabellones de entrenamiento, los espacios privados del primer equipo y el Estadio Johan Cruyff.

«Acompáñanos en un recorrido exclusivo por las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, hasta ahora exclusivas a jugadores y jugadoras, que han sido testigos de momentos históricos y han dado vida a algunas de las leyendas más grandes del fútbol, baloncesto, fútbol sala, balonmano y hockey», dicen desde el Barcelona, que ponen ‘a la venta’ zonas que como ellos mismo dicen, «hasta ahora» eran «exclusivas», pero las cuáles no son accesibles para todos, ya que no está adaptado: «El Tour tiene un recorrido con muchas escaleras y desniveles, por lo que no está adaptado para personas usuarias de silla de ruedas».

«Aquí, los jugadores y jugadoras del Barça perfeccionan sus habilidades y estrategias bajo la mirada atenta de los entrenadores. Es el hogar donde se forjan las habilidades de los jugadores y jugadoras, contribuyendo a la rica tradición deportiva del club», detallan sobre el tour, disponible a través de su web. «A medida que exploramos estos terrenos sagrados, descubriremos la mezcla perfecta de tradición, innovación y pasión que define al Futbol Club Barcelona en múltiples disciplinas deportivas. Así mismo, podrás adéntrate en el nuevo Museo 100% interactivo donde podrás viajar por el pasado, presente y futuro del Barça a través de momentos históricos, jugadores y jugadoras de leyenda y triunfos que forman parte del imaginario colectivo».