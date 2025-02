Empujón a la Liga del Barcelona tras su victoria frente al Sevilla (1-4) con polémica incluida. El cuadro azulgrana aprovechó el empate en el derbi madrileño y se coloca a un punto del Atleti y a dos puntos del Madrid. Tuvo que aguantar la media hora final con un jugador menos tras la expulsión de Fermín. El equipo andaluz reclamó un penalti sobre Sow con un 1-2 en el marcador.

Los goles de Lewandowski y de Fermín López, en los inicios de ambos tiempos, fueron decisivos para darle la victoria al Barcelona. La tercera consecutiva. Un golazo de Raphinha sentenció el choque. El gol hispalense lo marcó Vargas, autor de otro tanto más que fue anulado por fuera de juego. Eric hizo el cuarto en el 90 para confirmar la goleada.

El empate en el derbi madrileño le daba oportunidad al Barcelona de depender de sí mismo para ganar la Liga. Una victoria en Sevilla le colocaría a un punto del Atlético de Madrid y a dos puntos del Real Madrid. La competición estaba en llamas con muchas jornadas por delante.

Hansi Flick sorprendió en defensa y confirmó sus ideas en el centro del campo. Fue titular Iñigo Martínez, que mandó al banquillo a Cubarsí. Y en el medio, Gavi, ya recuperado, salió de inicio. También De Jong, que la ha comido la tostada a Casadó de manera definitiva.

Un inicio de goles: Lewandowski y Vargas

Empezó el partido en Nervión volviéndose loco. Los primeros minutos estuvieron llenos de tensión, intensidad… y goles. La primera gran ocasión del partido llegó en el minuto seis con un gran remate de primeras de Lamine dentro del área y un paradón descomunal de Nyland. Segundos después, un cabezazo de Iñigo Martínez al segundo palo se convirtió en asistencia para que Lewandowski hiciese el 0-1.

Gol número 19 para el pichichi de la Liga. Gol de auténtico nueve, como es el polaco, para adelantar a un Barcelona que se acercaba al liderato. Remató casi desde el suelo y la pelota entró llorando. Pero le duró menos de dos minutos la alegría al equipo de Flick. Empató el Sevilla (1-1) en el minuto ocho gracias a un gol de Vargas. Le pilló la espalda el Sevilla a la defensa culé. No fue fuera de juego por milímetros. Saúl realizó un desmarque perfecto y la contra era casi un tres para uno. Su centro al segundo palo fue sobresaliente y Vargas no falló.

La locura de Nervión dejaba un empate a uno en menos de 10 minutos. La intensidad del partido dejaba al espectador casi más agotado que a los jugadores. Lo intentó cerca del primer cuarto de hora Raphinha con un disparo al centro que atrapó sin problemas Nyland.

Lesión de Araujo

Pudo remontar el Sevilla en el minuto 16 con otro ataque que pilló despistada a la defensa del Barcelona, que estaba sufriendo más de la cuenta. Isaac se plantó solo ante Szczesny, pero no fue capaz de rematar de primeras. Luego intentó regatearlo, cayó al suelo y se pidió penalti. Pero no hubo nada, ya que el portero polaco había tocado pelota.

En esa misma acción, Araujo recibió una entrada de Saúl en el tobillo y terminó lesionado. El jugador sevillista vio amarilla y el central uruguayo se fue al banquillo en el minuto 21. Entró Cubarsí en su lugar. El partido poco a poco se estaba enfriando. Los dos equipos habían logrado algo más de estabilidad, para evitar un correcalles constante.

La locura de Nervión siguió dejando capítulos antes del descanso. Lukebakio se inventó una chilena dentro del área en el minuto 44 tras otra gran jugada de Vargas por banda, que estaba volviendo loca a la defensa blaugrana, y Szczesny evitó el gol azulgrana con una buena parada.

Fermín hizo el segundo

Gavi, con amarilla, y pasado de revoluciones como siempre, fue retirado en el descanso y en su lugar entró Fermín. Flick lo tenía claro y no quería correr riesgos y quedarse con uno menos. Y le salió la jugada al técnico alemán perfecta. Tardó un minuto el onubense en marcar el segundo a favor del Barcelona. Recibió un pase brillante de Pedri desde la frontal y apareció en el área chica como delantero centro y de cabeza batió a Nyland. 1-2.

Tardó dos minutos el Sevilla en reaccionar. Otra vez el cuadro hispalense le cogió la espalda a la defensa culé y Vargas volvió a marcar. Pero esta vez el gol ni subió al marcador. Esa fue la diferencia. Estaba en fuera de juego el delantero sevillista y el asistente lo anulaba.

Raphinha mató el partido tras un posible penalti de Koundé

El partido vivió uno de sus momentos más decisivos poco antes de la hora de partido. Tras el gol anulado por fuera de juego al Sevilla, Hernández Hernández no pitó nada en un posible penalti de Koundé sobre Sow. El jugador sevillista estaba solo ante el portero tras un centro de Saúl, el defensa culé le empujó y este cayó al suelo. Se pidió penalti. La grada y los jugadores de campo del equipo local eran un clamor.

El árbitro de campo no pitó nada. Y el VAR no entró para que se revisase. Mientras el colegiado canario le decía a los jugadores que no había nada, Raphinha se inventó un golazo con un disparo potente desde la frontal. Un derechazo impresionante para matar el partido. 1-3. El partido cambió totalmente. Del posible empate a la posible sentencia.

El VAR sí hizo acto de presencia en el minuto 60 para avisar a Hernández Hernández de que tenía que expulsar a Fermín López. El jugador onubense le hizo una entrada muy fea a Sow y se llevó la amarilla. Tras revisarlo en el VAR, el colegiado canario cambió su decisión y le mostró la roja a Fermín. El Barça se quedaba con uno con media hora por delante. Fermín había durado 15 minutos en el campo con un gol y una expulsión.

Eric firmó la goleada final

Realizó un doble cambio en el minuto 70 el Barcelona. Entraron Dani Olmo y Eric García por De Jong y Lewandowski. Hansi Flick buscaba armar a su equipo en el centro del campo tras quedarse con uno menos. Tenía que defender una renta de dos goles ante un Sevilla valiente que iba con todo hacia la portería rival.

El Sevilla lo intentó todo, pero el Barcelona defendió de manera sobresaliente en el tramo final. Y encima, para colmo, terminó goleando. Marcó Eric García el 1-4 tras rematar de cabeza un buen centro al área. El Barça sumaba su tercera victoria consecutiva y se colocaba a dos del Madrid. Y a uno del Atleti. La Liga en dos puntos.