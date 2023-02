Barcelona – Cádiz: Ajuste de cuentas en el Camp Nou

El Barcelona jugará su primer partido de Liga Santander después de destaparse el escándalo de los pagos al ex vicepresidente de los árbitros, José María Enríquez Negreira. El conjunto culé centrará toda la atención por lo extradeportivo ante el Cádiz, en el encuentro correspondiente a la jornada 22 de la Liga Santander, que se disputa este domingo a las 21:00 horas. Buscarán ajustar cuentas, puesto que en las dos últimas visitas del equipo amarillo al estadio barcelonista, han puntuado, llegando a ganar el pasado curso.

De hecho, el Cádiz ha sido uno de los clubes que más puntos ha rascado al Barcelona desde la 20-21. Tras su último ascenso, los gaditanos sólo han perdido uno de los cinco partidos que han jugado ante el Barça. Fue en el Mirandilla, en la primera vuelta. Las anteriores temporadas, dos victorias y dos empates y, ahora, buscarán mantener un balance favorable. No será fácil, pero sí que es cierto que Xavi cuenta con bajas muy sensibles, al no poder contar con Araujo ni Pedri y tiene entre algodones a Busquets, que ha entrado en la última hora en la convocatoria.

Pese a los números en los últimos enfrentamientos entre ambos, el líder de la Liga Santander no tiene nada que ver con aquel equipo que no pudo ganar en las dos últimas temporadas al Cádiz. Esta temporada ha recuperado la solvencia histórica, cediendo en el campeonato únicamente dos empates y una derrota. Unos resultados que han llegado gracias a una seguridad defensiva que hacía tiempo no tenían, puesto que sólo han encajado siete goles, tres de ellos del Real Madrid.

Los azulgranas llegan al duelo contra los andaluces justo entre medias de la eliminatoria europea ante el Manchester United, para entrar en los octavos de la Europa League. Tras el empate a dos en el Camp Nou, deberán imponerse en Old Trafford, pero Xavi no quiere aún pensar en el encuentro del jueves, por lo que se espera que haya rotaciones, pero no en exceso.

Las bajas condicionan el equipo que presentará sobre el césped y apenas se esperan más variables respecto al once de gala que las obligadas por Araujo, Busquets, Pedri y Dembélé. En su lugar, podrían aparecer Eric, Kessié, Raphinha y Ansu, aunque no se descarta la entrada en el once de Pablo Torre o Ferran.

El árbitro, en el foco

Después de saltar la noticia sobre los pagos al ex vicepresidente del Comité de Árbitros, la presión recaerá en el Camp Nou sobre Pablo González Fuertes. El colegiado asturiano ha pitado en 10 ocasiones al conjunto culé, con un balance para el Barça de siete victorias, un empate y dos derrotas. Por su parte, el Cádiz ha jugado ocho partidos bajo su silbato, con cinco triunfos, dos empates y sólo un encuentro perdido.

Esta temporada, el árbitro ya tomó una polémica decisión que ayudó a los de Xavi a llevarse su partido. Fue ante el Almería, en noviembre. Entonces señaló un penalti por manos tras verlo en el VAR, pese a que en primera instancia había considerado que no eran punibles. Una jugada de esas grises que cayeron del lado de los blaugranas. En esta ocasión, al mando del videoarbitraje estará González González.

El Cádiz, en racha

Buscarán los de Sergio González alejarse del descenso en el Camp Nou, al que llegan en buena racha. Desde que se reanudara la competición tras el Mundial de Qatar 2022, el Cádiz ha ganado tres encuentros, ha empatado dos y ha caído en otros dos. Suman seis de los últimos nueve puntos, tras imponerse en casa a Mallorca y Girona, aunque han caído en sus dos últimas visitas, ante Athletic y Sevilla. Sí que ganaron en Mestalla a primeros de enero, por 0-1.

El técnico tendrá una baja por sanción que es la de Pacha Espino, aunque tampoco podrá contar por lesión con Cala, Chust, Negredo, Zaldua, José Mari o Garrido. Se espera que Sergio presente un once similar al de la semana pasada, con la única duda de si pondrá dos puntas –Guardiola y Roger Martí– u optará sólo por uno. Lo que parece claro es que Bongonda y Ocampo estarán en los costados, mientras que Arzamendia entraría en el lateral zurdo por el sancionado Espino.