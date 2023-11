Barcelona-Alaves: prohibido fallar

Barcelona y Alavés se citan este domingo a las 16:15 horas de la tarde en el Estadio Olímpico Lluis Companys de Montjuic en un partido donde el conjunto azulgrana tiene mucho que perder y poco que ganar. Por ganar, los tres puntos. Necesarios y vitales para seguir vivos en la pelea por el liderato de la Liga. En el caso de no conseguir la victoria, se declararía situación de emergencia en can Barça tras las dos derrotas en los últimos tres partidos ante Real Madrid, Real Sociedad y Shakhtar Donetsk.

Si cuando salió el calendario oficial de la Liga allá por verano alguien hubiera pensado que en este encuentro entre culés y babazorros tanto Xavi Hernández como el conjunto azulgrana se iban a jugar el devenir de sus aspiraciones en el campeonato doméstico se habría pensado que estaba loco. Pero la realidad es esta y el equipo atraviesa el peor momento de la temporada.

El propio Xavi se encargó en rueda de prensa para negar la situación de crisis y que se trata un bache de resultados y de juego: «El peor momento fue el año pasado. Lo de ahora no es una crisis, es un bache de dos partidos. Sabemos lo que nos ha pasado y hay que recuperarlo». También reconocía que era inmune a las críticas: «Me han dado palos toda la vida. Uno es inmune. Hay que aceptar la crítica porque no hemos estado bien».

Unas críticas que podrían ir a más si el Barcelona no consigue los tres puntos ante el Alavés. Una victoria obligada para seguir en la pelea por la Liga. De no ser así, el conjunto azulgrana se iría al parón de selecciones sumido en una gran crisis deportiva y con Xavi Hernández más cuestionado que nunca.

Para el partido, se espera que Pedri González vuelva a llevar el timón del equipo. 84 días después el canario será titular con la camiseta del Barcelona. El ex de Las Palmas disfrutó de su último partido como titular en la jornada 2 ante el Cádiz en Montjuic. Desde entonces, el ‘8’ culé ha vivido la cara negra del fútbol estando dos meses en la enfermería por una nueva lesión en el recto anterior de su pierna derecha. Los que no estarán son De Jong, que regresará ante el Rayo Vallecano en dos semanas, y Gavi por sanción.

Un Alavés motivado

Por parte de Alavés, el conjunto babazorro viene motivado y con la moral por las nubes después de conseguir los tres puntos ante el Almería. Un rival directo y de ‘su’ Liga. Ahora, los vitorianos están en la zona media de la tabla con 12 puntos y separados en cinco puntos del Celta de Vigo, equipo que marca el farolillo rojo del descenso.

El equipo de Luis García Plaza, pese a la victoria viene de recibir un duro mazazo por la lesión de de gravedad de Sedlar. El central serbio, que le dio los tres puntos a su equipo con su gol ante el Almería sufrió una rotura de los ligamentos de su rodilla y estará de baja hasta el 2024, fecha en la que finaliza su contrato.

«Lo que me ha llegado es que han estado reunidos, se han reunido los jugadores… Van a salir al mil por mil. Van a intentar hacer el mejor partido del año. Aún estando mal, sacaron una victoria a la Real Sociedad. Jugando contra los grandes, el calendario importa. Van a salir a matarnos, sin rotaciones y con todos los importantes. Lo tienen marcado como algo que no pueden fallar. Esperamos no fallar nosotros», dijo Luis García Plaza en rueda de prensa sobre este Barcelona-Alavés de la jornada 13.