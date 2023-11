Xavi: «¿Críticas? Me habéis dado palos toda la vida y uno se acostumbra»

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa antes del partido entre el Barcelona y el Alavés que se disputará este domingo en el estadio de Montjuic a las 16:15 horas de la tarde. El entrenador del conjunto azulgrana habló ante los medios de comunicación tras la dura derrota en Champions League ante el Shakhtar Donetsk este miércoles.

«Afrontamos el partido con ilusión y con ganas de reencontranos con el juego. No hemos estado bien en los dos últimos partidos. Hay que ordenarse bien y ser fieles a nuestra identidad. Jugamos contra un equipo intenso. Nos debemos exigir lo máximo. Ser nosotros», comenzó Xavi en la rueda de prensa previa al choque ante el Alavés.

Sobre cuáles son las claves para revertir la situación: «Es momento de entrenador, de tocar cosas, pero tampoco inventaremos nada. Hay que recuperar nuestro juego de posición y el orden. Creo que viene porque no estamos ordenados en el campo. Veo un problema más futbolístico. Es un gran vestuario, que quiere ganar».

Se vio en rueda de prensa a un Xavi menos hablador de lo habitual y más serio: «La actitud y las ganas de ganar no faltan nunca. Es un grupo muy sano, unido. Hay que demostrarlo en el campo. Hemos entrenado bien, era un tema posicional. El calendario es el que es, nada nuevo». Sobre De Jong y Pedri: «Frenkie estará para el Rayo y Pedri está al cien por cien».

¿Crisis?

«El peor momento fue el año pasado. Lo de ahora no es una crisis, es un bache de dos partidos. Sabemos lo que nos ha pasado y hay que recuperarlo», decía Xavi sobre la nueva situación que está atravesando el equipo en comparación con el año pasado. «Me han dado palos toda la vida. Uno es inmune. Hay que aceptar la crítica porque no hemos estado bien», añadía sobre las críticas.

Sobre sus conversaciones con Laporta: «Hablamos siempre después del partido. Estamos muy unidos, es una persona muy positiva más que yo incluso. El presidente está con el equipo y siempre nos ha mostrado mucha confianza».

Además, reconoció que no quiere saber nada desde hace varios días: «Hace cuatro días que no escucho el ruido de los medios. Lo importante es diagnosticar que falla en el equipo. Lo decía Reixach, la mitad bufa a favor y la otra en contra, es el entorno del Barça. Me centro en eso»

Lewandowski acumula seis partidos sin anotar con el Barcelona: «Está al cien por cien. Acusa no estar bien posicionados. No lo hemos nutrido de balones. Debe participar más, es un tema de posicionamiento».

Vestuario