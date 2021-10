FC Barcelona y Alavés se miden este sábado 30 de octubre, en el partido correspondiente a la duodécima jornada de la Liga Santander que se jugará en el Camp Nou. El partido se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar LaLiga de Movistar+. Pero además podrás seguir el minuto a minuto, goles y resultado online en vivo a través de la web de OKDIARIO. El encuentro se disputa a partir de las 21:00 horas en el Camp Nou. El árbitro de la contienda será el trencilla Jorge Figueroa Vázquez.

Partido raro el que se vivirá el Camp Nou tras la destitución de Ronald Koeman por la racha de resultados y la derrota en Vallecas de este pasado miércoles que colmó el vaso de la paciencia de la Junta Directiva de Joan Laporta. Sergi Barjuán actuará como interino durante estos primeros partidos hasta que Xavi Hernández, el elegido, cierre su etapa en el Al Sadd y recale en el Barcelona para iniciar una nueva etapa de esperanza para los culés.

El Barça, en estos momentos de la mano de Sergi, espera un bonito despertar ante el Alavés. Lo necesita el Barça, el barcelonismo y especialmente la plantilla culé. No se espera que tras un par de sesiones, el nuevo técnico interino blaugrana haya logrado un giro radical en la dinámica del equipo, incluso no se esperan muchos cambios en su once.

Sin Frenkie de Jong, lesionado, y con Sergi Roberto tocado, la dupla de Nico y Gavi en la medular es factible junto a Busquets en el primer once de Sergi Barjuán. La duda también de si jugará Ansu Fati, así como de quién ocupa el lateral diestro, oscilan en torno a la posible alineación del Barcelona para este partido. Agüero, tras buenos minutos como titular, apunta a fijo junto a Memphis en la zona de ataque.

Por su parte, el Alavés llega en racha tras sumar dos triunfos importantes ante rivales directos como Cádiz y Elche, a los que ganó 0-2 y 1-0 en dos partidos cruciales en los que no encajó. Esto les permitió a los vitorianos llegar a este partido fuera de los puestos de descenso. Suman nueve puntos en los últimos cinco partidos, aunque arrancaron la competición con cinco derrotas consecutivas que hicieron peligrar el puesto de Javi Calleja.

¿FC Barcelona – Alavés: A qué hora se juega el partido?

Si te estabas preguntando por el horario del Barcelona – Alavés de Liga Santander este sábado 30 de octubre, a partir de las 21:00 horas -las 20:00 horas en las Islas Canarias-.

¿Dónde se juega el FC Barcelona – Alavés?

El partido tendrá lugar en el estadio Camp Nou (Barcelona, España).

¿Dónde ver el Barça – Alavés online en directo y por televisión?

El partido entre el FC Barcelona y el Alavés de este sábado 30 de octubre se puede ver por televisión a través del canal de pago Movistar LaLiga.

Alineaciones FC Barcelona – Alavés

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Piqué, Eric García, Jordi Alba; Busquets, Nico, Gavi; Memphis, Coutinho y Agüero.

Alavés: Sivera; Ximo, Lejeune, Laguardia, Duarte; Toni Moya, Loum; Pellistri, Manu García, Rioja; y Joselu.