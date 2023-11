El Barça sufre el bajón de los ‘Joaos’

Los Joaos, Félix y Cancelo, llegaron al Barcelona en el último día del mercado de verano y casi sobre la bocina. Un viernes 2 de septiembre, ambos futbolistas firmaron sus nuevos contratos de cesión hasta final de temporada y dos días más tarde debutaban en Pamplona ante Osasuna con apenas un entrenamiento con el resto de sus compañeros. Dos contrataciones que comenzaron a dar sus frutos a las primeras de cambio, pero cuyo rendimiento ha caído en picado en las últimas semanas.

En el caso de Cancelo, el futbolista del Manchester City llegó como el gran objetivo de Xavi Hernández. Era la prioridad más absoluta del entrenador español para reforzar la posición de lateral diestro y Joan Laporta pudo conceder sus deseos. El defensa de 29 años comenzó aquel partido ante Osasuna desde el banquillo, pero desde entonces no sabe lo que es volver a ser suplente.

Cancelo disfrutó de su primera titularidad en el segundo partido, ante el Betis y su actuación fue estelar. El portugués anotó gol en la victoria por 5-0. Una semana más tarde, el jugador cedido por el Manchester City volvía a levantar al público de Montjuic con una actuación estelar. Gol y asistencia en la remontada ante el Celta de Vigo. El rendimiento del jugador estaba siendo inmediato y los aficionados culés ya se frotaban las manos con él.

Pero la realidad es que, al igual que Joao Félix, fue todo un espejismo. Bien es cierto que ha sido titular en todos los partidos con la camiseta del Barcelona y la confianza de Xavi ha quedado demostrada que es total. El técnico se ha desecho en elogios en más de una ocasión hacia él, pero la realidad es que su rendimiento sobre el césped está muy alejado de lo esperado y de lo que mostró en sus primeros minutos con la camiseta azulgrana.

Cuando Cancelo mostró su mejor versión, el Barcelona ganaba con soltura y con una gran superioridad, pero ahora que su rendimiento ha caído notablemente, el equipo lo está notando. Igual ocurre con Joao Félix. Cuando él estuvo bien, sus compañeros, especialmente Lewandowski, se nutrían de sus pases y de su gran juego.

Misma situación con Joao Félix

Con Joao Félix ocurre más de lo mismo. Comenzó como suplente en Pamplona, pero desde entonces había sido titular en todos los partidos (ante el Shakhtar vivió su segunda suplencia). El jugador del Atlético de Madrid comenzó con un ritmo frenético y formando una pareja letal con Lewandowski.

Hizo gol ante el Betis y tres días más tarde anotó un gran doblete y dio una asistencia ante el Amberes en la Champions League. Las credenciales del portugués eran espectaculares tras salir del Atlético por deseo propio. Desde la parroquia rojiblanca se tiraban de los pelos al no poder disfrutar de un jugador que estaba sacando todo su potencial en un rival como lo es el Barça para la Liga.

Pero al igual que Cancelo, todo fue un espejismo. Desde aquel partido ante el Amberes, Joao Félix no ha vuelto a ver puerta. 10 partidos sin anotar gol y habiendo repartido tan solo una asistencia. No obstante, parece que los ‘Joaos’ serán titulares ante el Alavés este domingo con el objetivo de resarcirse y mostrar la mejor versión de cada uno. Una versión que no sale a la palestra desde hace varias semanas. El Barcelona les necesita y ellos mismo lo necesitan si quieren quedarse definitivamente en el conjunto azulgrana más allá de 2024.