Marc Gasol todavía no ha decidido que quiere hacer con su futuro. El pívot sigue buscando equipo tras abandonar Los Angeles Lakers y que los Grizzlies le cortaran y su destino podría ser el Barcelona. En un primer momento, Josep Cubells, responsable de la sección de baloncesto del club catalán, dijo «no» a Marc Gasol, sin embargo, eso ha cambiado y ahora reconocen que están «en conversaciones con él para que venga al equipo».

«Sólo son conversaciones y no hay ninguna negociación, aunque él no ha dado ninguna negativa. Sabe de nuestro interés y tiene la ultima palabra. No negaré que me gustaría contar con él», desvelaba Juan Carlos Navarro, ex capitán del Barça y actual director general de la sección. Por el momento son sólo conversaciones pero lo cierto es que es la primera vez que el club habla de la posibilidad de fichar al mediano de los Gasol.

Cubells comentaba en el mes de septiembre que el «no contempla la opción de incorporar a Marc Gasol». Las cosas han cambiado desde entonces. En aquel momento estaban a la espera de ver qué decisión tomaba Pau, si continuaba o se retiraba como finalmente sucedió. En aquel momento se especulaba con la opción de que recalara en el Girona.

Ahora se ha reabierto la posibilidad de regresar al Barcelona, el club con el que debutó en la Liga Endesa. Se marchó de allí en 2006 y 15 años después podría volver para reforzar al equipo que dirige Saras Jasikevicius y que es uno de los favoritos tanto para el título de liga como de Euroliga.