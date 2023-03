Rafa Yuste, vicepresidente primero del Barcelona, ha confirmado este viernes en una rueda de presentación de la décima edición de la ‘Barça Academy World Cup’, que la entidad azulgrana está en contacto con el entorno de Leo Messi para que el argentino vuelva al Camp Nou.

«Leo Messi y su familia saben el afecto que les tengo. Participé en las negociaciones que por desgracia no condujeron a buen puerto. Tengo la espina clavada de que Leo no pudiera seguir en nuestro club. Si estamos hablando de La Masia y de fútbol base, estamos hablando de Messi. Por supuesto que me encantaría que volviese. Por lo que podría representar a nivel deportivo, social y económico. Estamos en contacto con ellos, sí», confirmó la mano derecha de Joan Laporta en rueda de prensa.

«Todos los condicionantes pueden encajar para que esta historia de amor mutuo acabe con Messi en el Barça. Cuando estás enamorado y te separas de alguien, siempre quieres continuar enamorado. Aunque pierdas el contacto. Nosotros siempre estaremos enamorados de Leo y él lo estará del Barça y la ciudad de Barcelona. Soy de los que piensa que el destino es sabio», continuaba Rafa Yuste.

«Quedan dos meses en los cuales tenemos que trabajar, sobre todo Mateu y Jordi, para presentar primero a Tebas nuestro plan de viabilidad. Después, si se dan los condicionantes, porque Leo es jugador del PSG y no me gustaría hablar de nada más de mis gustos y deseos, expondríamos la posibilidad de dar la bienvenida. No queremos entrometernos en el día a día del PSG», culminaba el vicepresidente primero del Barcelona.

Rafa Yuste también comentó las polémicas palabras del padre de Ansu Fati: «He hablado con Ansu Fati. Tengo dos hijos y a veces como padre te dejas llevar por la emoción. Bori pensó solo en su hijo y no más allá. Lo entiendo. Ansu tiene unas ganas locas de triunfar aquí».

Por otro lado, el vicepresidente del Barcelona confirmó que Joan Laporta dará explicaciones sobre el Caso Negreira en abril: «Tengo el convencimiento absoluto de que la UEFA no nos va a sacar de la competición. Joan Laporta tiene planeado salir este próximo mes a dar las explicaciones que merecen los socios».