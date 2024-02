El Barça se ha clasificado para semifinales de la Copa del Rey tras eliminar a un peleón Baxi Manresa en el derbi catalán del Martín Carpena (102-91). Los culés sudaron tinta para asegurar su clasificación, más de lo que indicó el marcador final, cimentada en los puntos de Jabari Parker (19) y Nico Laprovittola (18). Un parcial de 15-3 en los tres últimos minutos liquidó a un digno rival liderado por Brandon Taylor (17).

Un año después de ceder la corona en Badalona ante el Unicaja, el Barça volvía a la Copa con ese carácter bipolar que esta temporada le ha llevado a combinar grandes actuaciones con sonoros batacazos. Y la primera sensaciones no eran buenas, ya que el Manresa, uno de esos clubes que ocasionalmente logra la hazaña de clasificarse para el torneo -su octava participación, dominaba el primer cuarto.

Con un parcial de 0-9 y el ex culé Dani Pérez dirigiendo con mucho acierto a los manresanos, el derbi catalán se pintaba inicialmente de rojo (9-18). La zozobra azulgrana no se prolongaba más tiempo porque a Jabari Parker no le daba la gana. En su primera aparición en una Copa, el estadounidense clavaba 10 puntos casi seguidos y cerraba la brecha al cierre del primer cuarto (22-23).

El partido se desequilibró aún más en el segundo cuarto, cuando Grimau puso en pista dos argumentos muy potentes: Willy Hernangómez y una defensa mucho más intensa. El pívot dominó la pintura, especialmente el rebote, y el Manresa soló pudo anotar 6 puntos durante 6 minutos que se le hicieron muy largos. Oscar da Silva era el inesperado as en la manga del Barça y la diferencia se disparaba hasta una máxima de +10 (50-40). Un triple de Brandon Taylor sobre la bocina del descanso daba oxígeno al Manresa (50-43).

Jabari saca galones

Pedro Martínez, zorro viejo, cambió la fórmula al descanso. Viendo cómo su equipo se atoraba en los ataques estáticos, pidió a sus chicos que revolucionaran el juego a máxima velocidad, que lo convirtieran en un correcalles si hacía falta. Bueno para los aficionados, muy malo para el Barcelona, que no se enteró de la jugada.

En un pispás, y enchufados Geben y Badio, otro con pasado azulgrana, el Manresa firmó un parcial de 4-13 que volvió a ponerle por delante en el marcador (54-56) y obligó a pedir tiempo muerto al imperturbable Grimau. Puso la calma Laprovittola, artífice del 7-0 con el que su equipo recuperó el mando (74-67). Pero todavía quedaba mucha tela por cortar.

Otro triple de Dani Pérez devolvía el mando al Manresa entrados ya en el último cuarto (75-76) y encendía al Martín Carpena, deseoso de una sorpresa gorda después de que el Real Madrid se hubiera escapado vivo ante el UCAM Murcia. Los grandes siempre están en minoría en la Copa y eso forma parte de la grandeza del torneo.

El marcador se mantenía empatado a falta de cinco minutos (83-83). La igualdad de la eliminatoria era impropia de la abismal diferencia de presupuestos. La emoción duró hasta el 87-88. Grimau buscaba un aliado para aflojarse el nudo de la corbata -metafórica, porque nunca lleva- y volvió a emerger Parker con cuatro puntos seguidos y un taponazo a Robinson. El Barça lo tenía en la mano a falta de 1:55 (93-88). A su llamada se sumó Laprovittola y eso ya fue demasiado para un meritorio Manresa. El billete era azulgrana.