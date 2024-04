El Barça se inventa un amistoso que perjudica a la selección española de cara a la Eurocopa

Hasta Seúl, la capital de Corea del Sur, viajará el FC Barcelona una vez que concluya la presente temporada de Liga, esa en la que tiene poco en juego más allá de asegurar la segunda plaza que le otorgue un lugar en la próxima edición de la Supercopa de España, con vía libre para el título doméstico del Real Madrid en Liga y veremos si sucede lo mismo en Champions League.

Es por eso que en Can Barça ya que piensan de cara a la próxima temporada, confirmando la continuidad de Xavi Hernández como entrenador y visualizando un primer boceto de la próxima plantilla. Para ello, el Barça necesita ingresos y el club ya ha cerrado otro exótico amistoso, éste nada conveniente para la selección española al tener que obligar a sus jugadores a viajar 15.000 kilómetros antes de concentrarse con La Roja.

El Barça llevaba varias semanas trabajando para cerrar el acuerdo para disputar un amistoso cuando concluya la temporada, a finales de mayo, como viene haciendo desde hace un par de años con el objetivo de sacar un pequeño pellizco e impulso económico que palie las dificultades a las que se están viendo sometidos desde hace ya varios mercados y que en este caso puede perjudicar a la selección española.

Finalmente, tras varias vías abiertas ha cuajado de nuevo un destino asiático. Corea del Sur ha apostado por la disputa de un amistoso frente al Barcelona para finales de mayo a cambio de un cache que puede ascender a cinco millones de euros, como ya pasó el año pasado cuando viajaron a Japón para jugar ante el Vissel Kobe de Andrés Iniesta.

La compañía NSN (Never Say Never) ha sido de nuevo la que ha gestionado la organización de este partido amistoso junto con el Barça, como apuntan desde Sport, la misma que ya actuó para cuadrar el encuentro del pasado verano ante el Vissel Kobe nipón, cuando jugaron en Tokio.

Cabe recordar que en aquella ocasión el Barcelona tuvo que viajar nada más concluir la última jornada liguera en Vigo ante el Celta, sin apenas descanso para los jugadores. Hay que añadir que en este mercado invernal también fueron a Dallas a jugar otro amistoso el Club América sin apenas haber descansado.

La situación este verano será muy similar. El Barça juega su última jornada de Liga, la número 38, a domicilio, ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán en una horario aún por definir (el fin de semana del domingo 26 de mayo) y que será dependiente si llegan a la última jornada de Liga con opciones de perder la segunda plaza liguera que ahora mismo dominan con 73 puntos, dos por encima del Girona (71). De no ser así, el Barça no podrá solicitar adelantar el encuentro y tendrá que disputarlo en horario unificado como suele suceder en las últimas jornadas ligueras.

El amistoso del Barça en Seúl, ante un rival que aún no ha trascendido, tendrá que ser en los días venideros, teniendo en cuenta que es un vuelo largo hasta Corea del Sur y que los jugadores necesitarán descanso; todo esto puede suponer un problema para la selección española y las federaciones de los respectivos internacionales culés. Jugadores como Lamine Yamal, Pedri o Pau Cubarsí podrían llegar mucho más cargados de lo normal a la convocatoria de Las Rozas.

La Eurocopa está a la vuelta de la esquina y está previsto que Luis de la Fuente anuncie la lista definitiva para el torneo el lunes 27 de mayo, siendo el 1 de junio la fecha en la que arranque la concentración, con un primer amistoso ante Andorra el día 5. En este sentido, está por ver en qué circunstancias llegan los internacionales culés…