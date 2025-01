El Barça ya sabe que debe abandonar el estadio Montjuic sí o sí en el mes de mayo. El club azulgrana acaba de solicitar una prórroga para seguir jugando en el antiguo coliseo olímpico durante todo el mes de abril por los retrasos que está sufriendo la obra del nuevo Camp Nou. La entidad ha podido conocer que en los planes del Ayuntamiento está albergar conciertos en el quinto mes del año expulsando al Barcelona del estadio.

Joan Laporta y su directiva esperan tener la luz verde para volver al Camp Nou antes de esa fecha clave, pero los antecedentes en la obra no son nada halagüeños. La constructora turca Limak prometió tener terminada la primera fase de la obra en diciembre de 2024 con el objetivo de que el Barça pudiese celebrar en su estadio el 125 aniversario del club.

Los plazos se han ido alargando desde entonces sin que las obras hayan evolucionado al ritmo esperado. Pese a que el Barça anunció que se multaría con un millón de euros a Limak por cada día de retraso, esa advertencia finalmente no se está cumpliendo y los turcos están haciendo la reforma sin las urgencias que podría llevar una multa de esas dimensiones.

El Barça, de no estar terminada la obra para principios de mayo, se puede encontrar con un grave problema que puede afectar a su imagen. El club tiene que albergar el decisivo Clásico de la jornada 35 y no está claro la ubicación del partido. Debería ser en el Camp Nou, pero si las obras no llegan a tiempo y Montjuic no está disponible se abrirían nuevas vías.

El lugar con más papeletas para acoger ese partido sería el RCDE Stadium, el hogar del Espanyol con quien los culés mantienen una enorme rivalidad. El coliseo perico tiene capacidad para 40.000 espectadores y más o menos podría hacer las veces de un Montjuic que tiene previsto acoger en ese mes de mayo el inicio de una gira de renombre mundial con tres conciertos, tal y como avanzó Mundo Deportivo.

Las previsiones de Limak para la reapertura del Camp Nou es que estén disponibles el primer y segundo anfiteatro y que consiguientemente haya capacidad para 60.000 aficionados. El Barça cruza los dedos para que los turcos no le fallen en su calendario en vista de que pueden terminar jugando contra el Real Madrid en el estadio del Espanyol. Sería un nuevo esperpento en la gestión de la entidad culé.