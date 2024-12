Incógnita sobre la vuelta del Barça al Camp Nou: el Ayuntamiento podría ampliar el alquiler con Montjuic

El regreso del Barça al Camp Nou es una incógnita. La entidad azulgrana tira balones fuera cada vez que se le pregunta en una rueda de prensa por una fecha exacta para su vuelta. Por otro lado, el Ayuntamiento socialista no descarta ampliar el alquiler con el Olímpico de Montjuic más allá del 31 de marzo si el Barcelona lo necesita. Una serie de situaciones que tienen al socio culé mientras las obras del nuevo estadio siguen sin transmitir buenas vibras.

Recordemos que en un primer momento se anunció que para finales de 2024, en los meses de noviembre o diciembre, el regreso al nuevo estadio de manera parcial podría ser una realidad. Pero era una quimera y la realidad golpeó al club azulgrana. Posteriormente, se habló de principios del 2025, pero una normativa UEFA volvió a golpear al club culé. No se puede disputar la Fase Liga de la Champions League en dos estadios diferentes. La última jornada se disputa el 29 de enero en Montjuic, por lo que el traslado se trasladó a febrero.

El deseo de Joan Laporta era regresar al Camp Nou en el mes de noviembre del 2024 para celebrar el 125 aniversario de la entidad por todo lo alto. Pero ese plazo no se cumplió. Desde ese momento todo es una incógnita y un fracaso que podría ser estrepitoso si las fechas se siguen alargando en el tiempo.

En estos momentos, la fecha esperada por el Barcelona para regresar al Camp Nou es el fin de semana del 16 de febrero contra el Rayo Vallecano en Liga. Pero no es oficial. Una fecha que los dirigentes de la entidad blaugrana, cada vez que son preguntados, buscan no concretar. Tiran balones fuera como si no quisieran mojarse por miedo a fallar. Por lo que la incógnita en cuanto al regreso al nuevo estadio, que sería de manera parcial, es tremenda.

El Ayuntamiento no descarta ampliar el alquiler con Montjuic

Jordi Portabella, director del área de sostenibilidad del Barcelona, y David Escudé, concejal de deportes del Ayuntamiento de la ciudad Condal, dieron una rueda de prensa el pasado viernes para explicar el plan de movilidad que se llevará a cabo en el regreso al Camp Nou de manera parcial. Pero en ningún momento se mojaron sobre una fecha definitiva. Los dos tiraron balones fuera sin concretar nada. Un acto al que también asistió la vicepresidenta institucional de la entidad, Elena Fort, que tampoco quiso confirmar fechas.

Por otro lado, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, anunció la predisposición del consistorio en ayudar en todo lo posible a la entidad blaugrana. Y es que no descartó una posible ampliación en el alquiler del Olímpico de Montjuic más allá del 31 de marzo de 2025: «El Ayuntamiento estará al lado del club para que pueda desarrollar su actividad como hasta ahora». Unas palabras que podrían retrasar el regreso al Camp Nou hasta la temporada que viene incluso.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Barcelona ya ha avisado a la entidad azulgrana que la concesión de la licencia para regresar al Camp Nou no se hará de forma precipitada. «Es una decisión técnica muy importante por la trascendencia y el impacto de las obras», señala el consistorio a través de Culemanía.

«No creo que se juegue aquí hasta marzo como mínimo», informaba uno de los trabajadores del Camp Nou a OKDIARIO a finales de noviembre, y también había alguien que dejaba claro que se trabajaba «con muchísimo retraso», a diferencia de lo planeado por el club hace unos años, cuando Joan Laporta impulsó el Espai Barça.