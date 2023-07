El Barça anuncia el fichaje de Willy Hernangómez por tres temporadas

Ya es oficial. Willy Hernangómez jugará en el Barcelona. El club catalán ha anunciado la llegada del MVP del pasado Eurobasket hasta 2026 después de que haya vencido el plazo del Real Madrid para igualar la oferta de los azulgrana y no lo hayan hecho. De esta manera, el pívot madrileño regresa a la ACB siete años después de su marcha del Madrid en 2016.

«Willy Hernangómez será jugador del Barça hasta el 30 de junio de 2026 . El Club, que había presentado oferta calificada a la ACB, debido a que el jugador estaba sujeto al derecho de tanteo, ha tenido que esperar hasta esta medianoche para saber si el Real Madrid, club que tenía sus derechos en la Liga Endesa , había igualado la oferta. Al no ser así, Willy es, a todos los efectos, jugador azulgrana», reza el comunicado del Barcelona.

[𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀] Willy Hernangómez, culer fins al 2026! 💙❤ — Barça Basket (@FCBbasket) July 12, 2023

El mayor de los Hernangómez fue incluido por los blancos en el derecho de tanteo tras comunicar su deseo de regresar a España. Sin embargo, la entidad madridista ha optado por no igualar la oferta del Barça de 12,5 millones de euros brutos por tres temporadas, por lo que el internacional español de 29 años ha decidido irse al renovado conjunto que dirigirá Roger Grimau a partir de la próxima temporada.

No obstante, Willy se deja una puerta abierta para poder regresar a la NBA en el futuro y ha incluido una cláusula de salida en su contrato de 700.000 euros. El canterano del Real Madrid llega libre al Barcelona después de que los New Orleans Pelicans de la NBA no le renovaran el contrato. Tras el ex de los Pelicans, el siguiente podría ser su hermano Juancho.

El ex de los Raptors está libre después de que la franquicia canadiense le cortara a principios de marzo. El Barça está españolizando el club con las llegadas de Joel Parra y Willy Hernangómez, el posible fichaje de Juancho Hernangómez y además también tienen en agenda a Darío Brizuela, de Unicaja.