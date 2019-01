Los méritos de Luka Doncic para ser All Star: los mejores números de un ‘rookie’ desde Michael Jordan

Luka Doncic ha dejado boquiabierta a toda la NBA en la temporada de su debut. A pesar de ser 'rookie' es el tercer jugador más votado para entrar en el próximo All Star y la razón es muy clara: los números del joven genio esloveno son los mejores de un debutante en la historia de la NBA desde Michael Jordan

Luka Doncic es sin duda el hombre del año en la NBA. La irrupción del joven crack esloveno ha supuesto un cataclismo en la liga norteamericana de baloncesto hasta el punto de que Doncic se ha consolidado como el tercer jugador en votos para entrar en el próximo All Star. ¿La razón? Sus estadísticas son las mejores de un rookie desde Michael Jordan.

El tercer recuento de votos para el All Star publicado por la NBA demostró que Luka Doncic no sólo no ha perdido comba respecto a recuentos anteriores, si no que sigue acumulando votos hasta el punto de superar a Kyrie Irving y situarse como el tercer jugador más votado de toda la NBA por detrás de los dos capitanes de cada Conferencia, LeBron James y Giannis Antetokounmpo.

Si LeBron James hubiese decidido quedarse en los Cleveland Cavaliers en lugar de fichar por los Lakers es probable que Luka Doncic hubiera sido capitán del All Star con 19 años y en su primera temporada en la NBA. Simplemente espectacular.

Luka Doncic sigue acumulando méritos para estar entre los más votados. En el partido contra los San Antonio Spurs, Doncic igualó a Stephen Curry, Blake Griffin, Victor Oladipo y Tyreke Evans como únicos rookies de la última década en conseguir más de un partido con al menos 25 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias, pero es que la racha del balcánico va más allá y ya está a la altura del que es considerado el más grande de todos los tiempos: Michael Jordan.

Luka es el primer novato que enlaza cuatro partidos seguidos con al menos 25 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias desde Michael Jordan. El genio de los Bulls en su primer año consiguió dos rachas de cinco encuentros con semejantes cifras. Además de que sus números globales, 20,3 puntos, 6,7 rebotes y 5,1 asistencias por noche sólo están al alcance de Oscar Robertson, Jordan y LeBron.

El próximo martes las votaciones y el jueves 24 de enero se conocerán a los cinco titulares de cada Conferencia una vez se una el voto popular (50%) con la opinión de prensa (25%) y afición (25%). ¿Estará Doncic entre los titulares?