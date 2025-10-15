El baile más viral de Lopetegui después de clasificar a Qatar para el Mundial

Julen Lopetegui ha hecho historia al clasificar a Qatar para el Mundial 2026. El técnico español se convirtió en un auténtico héroe al conseguir la victoria sufrida frente a Emiratos Árabes Unidos (2-1). Gracias a esta victoria, el combinado qatarí se clasifica por primera vez para una Copa del Mundo, ya que su primera participación fue en la cita que ejercieron de anfitriones. Y al terminar, el entrenador vasco lo celebró con un baile que se ha hecho viral.

Era un día histórico para Qatar. Venían de empatar a cero contra Omán y se la jugaban contra Emiratos Árabes Unidos en el segundo y definitivo partido. Los goles de Khoukhi y Pedro Miguel ponían muy de cara el partido para los de Lopetegui. Pero todo se complicó con la roja a Tarek Salman en el minuto 87. 11 minutos después, Emiratos recortó distancias por medio de Adil. A pesar del sufrimiento final, los de

Una inferioridad numérica que pareció resucitar a Emiratos Árabes Unidos, que por unos momentos soñó con lograr el empate que necesitaba para lograr el billete para el Mundial, tras recortar las distancias a los 98 minutos con el gol (2-1) de Sultan Adil. Pero Qatar mantuvo su ventaja y los de Lopetegui disputarán el próximo verano en Canadá, México y Estados Unidos su segunda fase final de una Copa del Mundo tras la que jugaron en 2022 como anfitriones del torneo.

Es la primera vez que Qatar consigue clasificarse para una fase final de un Mundial, ya que tan sólo han disputado uno y fue como anfitriones. En aquella cita, la selección qatarí cayó en la primera ronda sin sumar ningún punto y sólo un gol a favor en todo el campeonato. Con la llegada de Lopetegui al banquillo, la selección asiática ha dado un salto adelante y ha conseguido su sueño de jugar un Mundial por segunda vez en su historia. Por eso, el técnico y su equipo lo celebraron a lo grande, como publicó la QFA en Instagram.