Badosa se despide del US Open tras un hundimiento inesperado

Paula Badosa queda eliminada del US Open 2024 y se despide de su gran oportunidad en un Grand Slam. La tenista española cedió ante la estadounidense Emma Navarro en dos sets (6-2, 7-5) en un encuentro en cuyo segundo set, después de dominar claramente, se hundió y acabó cediendo ante el empuje de una de las grandes sorpresas del cuadro. Navarro entra en semifinales, donde se medirá a la ganadora del Sabalenka-Zheng.

Después de un inicio negativo con demasiados errores no forzados, Badosa no tuvo más remedio que trabajar a remolque en un partido al que le encontró el punto en el inicio del segundo set. Ahí, la española frenó el alarde de solidez y competitividad de Navarro y llegó a colocarse 5-1 a su favor, rozando el empate con la yema de los dedos. Sin embargo, una vez ahí, el mal de altura llegó a Paula, de repente exhausta y que sólo sumaría cinco puntos más, como detalle a la remontada de Emma Navarro, meritoria semifinalista del US Open, con el público llevándola en volandas durante todo el torneo en una comunión que sin duda surte efecto.

Badosa tuvo que hacer un esfuerzo al límite para igualar la fortaleza física de Navarro, rapidísima y con la sensación de ser incansable, y aunque lo logró por momentos, la caída acabaría siendo demasiado pronunciada, incluso injusta como despedida de Paula de un US Open que ha confirmado que vuelve a estar entre las mejores tenistas del circuito WTA, una vez superados sus problemas de lesiones e incluso con un título, el logrado en Washington hace unas semanas, como premio tangible en 2024.

Ahora, a la española no le queda si no mirar hacia delante y pensar en sus próximos objetivos, ya consolidada entre las 25 mejores tenistas del mundo por ranking y con el acceso a los puestos de cabeza de serie en cada torneo muy cerca. En los Grand Slam, los cuartos de final se imponen aún como barrera para Badosa, pero es cuestión de tiempo que, estando al 100%, supere sus límites y se meta en la lucha por ganar un grande. En sus brazos y piernas está el nivel.