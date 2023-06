Aumenta el pesimismo del Barça con el fichaje de Messi

Semana clave en ‘can Barça’ para conocer el futuro de Leo Messi. Después del anuncio del Paris Saint-Germain sobre la marcha del argentino tras dos temporadas en la capital francesa, todo hace indicar que el siete veces Balón de Oro aceptará la astronómica oferta que le ofrece Arabia Saudí. El Barcelona viene haciendo todos los esfuerzos en las últimas semanas, pero una visita de los altos dirigentes del Al-Hilal a París podría haber dado un giro radical a todo.

Una delegación del club saudí llegó a París recientemente para reunirse con Jorge Messi y mostrar en primera persona de la oferta de Arabia. Y es que Leo Messi tiene sobre la mesa la mayor oferta de la historia del deporte. Arabia Saudí, de la mano del Al Hilal, le ofrece al argentino una cantidad cercana a los 600 millones de euros por temporada. Una cifra irrechazable si hablamos en términos económicos por más que te llames Leo Messi.

Desde Francia apuntan que las negociaciones se encuentran «en la etapa final del acuerdo» y el único objetivo de esta visita de los altos dirigentes del Al-Hilal es el de regresar a Arabia Saudí con el «sí» oficial del jugador argentino. «Si todo va bien, Messi firmará su nuevo contrato y el Al-Hilal lo anunciará antes del fin de semana», comentan fuentes cercanas a la negociación.

Según informó la agencia de noticias AFP, Leo Messi podría estar muy cerca de firmar definitivamente el fichaje por el Al-Hilal, lo que supondría marcar un antes y un después en la historia del fútbol saudí. Y es que habrían sido capaces de juntar a dos de los mejores jugadores de las últimas dos décadas. Cristiano Ronaldo lo hizo el pasado año recalando en el Al-Nassr y Leo Messi lo haría este verano en el Al-Hilal, su eterno rival.

El Barcelona se resigna

Pese a todos los intentos del Barcelona por cuadrar al milímetro sus cuentas para poder traer a Leo Messi, la realidad es que el club azulgrana deberá centrarse en otras operaciones. Después de la consecución de la Champions femenina, Joan Laporta reconoció la dificultad de llevar a Messi al Barcelona de nuevo: «Está difícil, veremos».

No obstante, directivos, jugadores y entrenador han intentado convencerle a nivel público en las últimas semanas. «Sobre las prioridades son claras. Me gustaría mucho que volviera Leo. Él lo sabe y ya he hablado de él. Depende un poco de él. A parte de Leo, la prioridad es el pivote defensivo. Son dos prioridades del escenario ideal. Mejoraría el conjunto», reconoció Xavi en rueda de prensa previa al último partido de Liga.