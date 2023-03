Fue sólo medio temporada, pero qué medio temporada la de Pierre-Emerick Aubamayang en el FC Barcelona. El gabonés, ahora en el Chelsea, está dispuesto a volver al Camp Nou este próximo verano y lo haría en unas condiciones que encajaran sin problemas en el concurrido límite salarial. El delantero es uno de los jugadores que contemplan desde la dirección deportiva, a tener del gran rendimiento que dio el pasado año y pese a que tuvieron que venderle.

Aubameyang no es la primera vez que se ofrece al Barça. Ya lo hizo el pasado mes de enero cuando también intentó regresar. No le está yendo bien las cosas por Londres esta temporada. El futbolista parece no haberse aclimatado al equipo no está rindiendo al nivel que sí lo hizo durante el segundo tramo de la pasada temporada en el Barcelona.

En lo que va de temporada sólo ha disputado 19 partidos, sólo 10 como titular, y ha logrado tres goles y una asistencias. De hecho en la Premier League sólo ha logrado materializar un tanto. Lleva en total algo menos de 850 minutos de juego, muy por debajo de lo esperado en este punto de la temporada.

Aubameyang está dispuesto a volver a toda costa, aunque sea percibiendo el sueldo mínimo en el Barcelona para encajar sus emolumentos en el límite salarial culé, según Sport. Sería sólo un año después de marcharse, ya que cabe recordar que el gabonés accedió a marcharse al Chelsea a cambio de unos 10 millones de euros y un sueldo mucho más jugoso que el que aceptó en el Camp Nou en enero de 2022.

Este pasado enero ya hubo una tentativa por parte de Aubameyang pero el Barça no podía permitirse ningún movimiento, por pequeño que fuese. A la vista que dejó ir algunas piezas y acabó el mercado invernal sin ningún refuerzo, dejando la plantilla de Xavi Hernández algo descuadrada. Con el egarense el delantero dio un grandísimo rendimiento el pasado curso, logrando en 23 partidos 13 goles y una asistencia en algo más de 1.500 minutos de juego.

Vitor Roque es la prioridad del Barça

Pese a que el Barcelona tienen como prioridad para la delantera al jovencísimo brasileño Vitor Roque, entiende que la posibilidad de contar con Aubameyang en los términos mencionados es una oportunidad de mercado que no pueden dejar pasar, especialmente por un futbolista que conoce ya la casa y que dejó tan buen sabor de boca, además de entender la situación y acceder a firmar por el Chelsea.

Su llegada, según Sport, no tendría porque interferir en Vitor Roque, con el que piensa en ficharle y abrir la posibilidad de dejarle cedido un año en su actual club, intentando así también rebajar su precio.