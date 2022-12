Juan Carlos Ferrero es el mejor entrenador del año 2022, en el que su pupilo, Carlos Alcaraz, alcanzó el número uno antes que nadie en la historia en términos de precocidad. El ex tenista y actual técnico del murciano recibió la condecoración de manos de la ATP, que premia a una figura emergente en los banquillos, donde se ha convertido en el principal apoyo del mejor jugador de la actualidad.

Ferrero salió vencedor de la votación y se hace con el ATP Coach of the Year del circuito profesional, gracias a su labor como mentor de Carlos Alcaraz, sin duda el gran nombre del año en el tenis mundial en su escalada del número 32 del ranking a lo más alto, con tan sólo 19 años. «Ha sido increíble. Todo el trabajo duro ha sido recompensado con resultados y ahora con este increíble premio. Estoy extremadamente feliz de ganar el ATP Coach of the Year. Gracias a todos por el apoyo», comentó Ferrero, entrenador de Alcaraz, a los medios oficiales de la ATP tras conocer el dictamen y su condición de vencedor del galardón a mejor entrenador.

Un fijo en todos los torneos a los que acudió Alcaraz, Ferrero es parte muy importante del éxito de Carlitos, como reconoce el propio tenista y ahora también la ATP, a través de la votación que ha acabado con Juanqui como mejor entrenador de 2022. En el recuerdo quedan las celebraciones tras los títulos de Miami, Madrid o el US Open, sin duda el más especial, pues significaba el primer Grand Slam en la trayectoria de Carlos y el ascenso a un número uno del ranking ATP en el que también estuvo unas semanas Ferrero como jugador, en el año 2003.

Sobre la trayectoria y el avance de Alcaraz, Ferrero comentaba lo siguiente. «Lo vi a los 13 años. Llegó a la academia, entrenamos un día, era muy pequeño, pero todos hablaban de él. Tenía todo lo que tiene ahora, pero en miniatura. Oficialmente, lo vi cuando consiguió su primer punto ATP a los 14 años, luego se podía ver cómo competía», cuenta Juan Carlos. «Cuando llegó a la academia a los 15 años era un palo, era rápido, pero no tenía músculos. Aun así, vimos algo muy especial», recuerda, en calidad de entrenador de Alcaraz pero también como director de la escuela Equelite Sport Academy, en la que se forman muchos talentos del tenis mundial, incluido el número uno del mundo.

El tenis español, en racha

El de Ferrero es el segundo premio que recibe el tenis español en los galardones de final de temporada de la ATP. Rafael Nadal fue condecorado como el favorito de los fans, después de 19 años consecutivos de reinado de Roger Federer, y aspira también como nominado al de jugador más deportivo, en una terna en la que también está Carlos Alcaraz. El murciano, además de haber sido condecorado con el premio gordo, el número uno de la ATP, también podría llevarse el de Jugador Más Mejorado.