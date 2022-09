Carlos Alcaraz no pudo contener las lágrimas tras conquistar el US Open, el primer Grand Slam de su carrera. El español cerró el partido con saque espectacular para coronarse en Nueva York y convertirse en el número uno más joven de la historia. Por todo esto, el de El Palmar se tiró al suelo, se llevó las manos a la car y rompió a llorar.

Sharing it with the people who helped get you there. @carlosalcaraz 💙 pic.twitter.com/CgfW29cEhZ

— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2022