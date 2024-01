Atlético-Valencia: objetivo, mantener posición Champions

Objetivo, mantener posición Champions. mejorando la de la semana pasada porque con una victoria se superará al Barcelona, derrotado ayer en su estadio por el Villarreal. Con esa meta afronta el Atlético su partido de esta noche el Metropolitano ante el Valencia, que en la primera vuelta le endosó a los rojiblancos en Mestalla un 3-0 que aún escuece. Dado que vuelve a haber Liga el miércoles ante el Rayo es probable que Simeone tire de rotaciones, aunque el margen de error que le queda al equipo es escaso. Primera aparición liguera del portero Moldovan y del centrocampista Vermeeren, los dos últimos fichajes. No serán los últimos.

El Cholo no ha dejado ningún rastro para que se pueda especular con la alineación porque en el entrenamiento no ha probado con un equipo concreto. En consecuencia todo queda reducido al terreno de la especulación y, a partir de ahí, cualquier cosa puede suceder. Incluso que debute Vermeeren, aunque conociendo los métodos del entrenador argentino es poco probable. Teniendo en cuenta el enorme esfuerzo físico que supuso la eliminatoria ante el Sevilla cabe pensar no obstante que habrá novedades.

El Valencia es uno de los rivales que mejor se le da en casa a Simeone. 12 veces se lo ha encontrado en Liga y de esas le ha ganado en cuatro, ha empatado en tres y no ha perdido ninguna. Siete de los ocho últimos Atlético-Valencia han acabado con victoria doméstica, la más reciente la pasada temporada 3-0. Por supuesto es cierto que las estadísticas no significan nada, pero sí que marcan tendencia.

Además, para un jugador en concreto este partido es casi siempre sinónimo de éxito. Antoine Griezmann está ante una de sus víctimas favoritas: 12 goles le ha marcado al Valencia, tres con la Real Sociedad, uno con el Barcelona y ocho con el Atlético, el último la pasada temporada. Mientras, por el lado contrario los rojiblancos se van a encontrar con Hugo Duro, que en cuatro partidos les ha marcado ya tres tantos. Griezmann y Hugo Duro no serán los únicos que salgan especialmente motivados. Ángel Correa cumple hoy 400 encuentros oficiales con el Atlético. Una cifra redonda en la que quizás se detenga, ya que su traspaso a Arabia sigue sobre la mesa.

Pita De Burgos Bengotexea, que con el Atlético es sinónimo de una de cal y otra de arena. El equipo salió ileso del arbitraje de Gil Manzano el pasado jueves, aunque en parte fue porque Hernández Hernández le advirtió de su error en el penalti que había señalado contra los rojiblancos en el último minuto, pero hoy será otra historia muy diferente. Con la tercera plaza en juego es mucho lo que hay en disputa sobre el Metropolitano. Incluso para un Valencia que coquetea con la Europa League.

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Llorente, Savic, Witsel, Hermoso, Lino, De Paul, Koke, Barrios, Griezmann y Morata.

Valencia: Mamardashvili, Foulquier, Mosquera, Gabriel, Gayà, Pepelu, Guillamón, Diego López, Fran Pérez, Yaremchuk y Hugo Duro.

Árbitros: De Burgos Bengoetxea (campo) y González Fuertes (VAR).

Estadio: Metropolitano, 21.00 horas.