El Atlético de Madrid ya toca con las manos la Champions 22-23. El equipo está matemáticamente a tres puntos de lograrlo y lo puede conseguir este próximo miércoles si gana al Elche en el Martínez Valero. Quedar entre los cuatro primeros permitirá al club mantener la estructura deportiva de las últimas temporadas porque garantiza 50 millones de euros en ingresos. No jugar Champions y bajar a la Europa League hubiera sido un cataclismo que habría obligado a asumir enormes sacrificios en la confección de la plantilla.

La jornada ha salido redonda para el Atlético, que ha visto como el Betis y la Real Sociedad perdían sus partidos. Tras la victoria ante el Real Madrid en el derby -primer triunfo en el Metropolitano- la ventaja se ha ampliado hasta los seis puntos con los sevillanos y hasta los ocho con los donostiarras. Dado que queda pendiente jugar en la última jornada en el Reale Arena es necesario ganar al Elche para evitar problemas, haga lo que haga el Betis el martes en Mestalla. Eso sí, si el jueves la Real no derrota al Cádiz en su estadio el Atlético puede permitirse perder en el Martínez Valero, pero dado que su partido es 24 horas antes está claro que el equipo no querrá correr ningún riesgo.

En caso de sumar los tres puntos el miércoles, y pase lo que pase en el Sevilla-Mallorca del mismo día, el Atlético dependerá de sí mismo para asaltar la tercera posición, ya que el domingo recibe al Sevilla en el último partido de la temporada en el Metropolitano. En cambio el subcampeonato está casi perdido porque le separan cinco puntos del Barcelona con sólo nueve en juego. En consecuencia habrá que olvidarse de volver a pelear por la Supercopa en Arabia, a donde viajarán Real Madrid, Barcelona, Betis y Valencia.

Acabar la peor temporada de la era Simeone en tercera posición y como cuartofinalista de la Champions tampoco es tan mal bagaje teniendo en cuenta la forma en la que ha transcurrido el curso. Ahora bien, eso no significa que no vaya a haber muchas novedades este próximo verano, comenzando por el adiós de Luis Suárez, que ayer ante el Real Madrid no jugó ni un solo minuto.