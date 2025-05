Atlético-Real Sociedad: los tres puntos garantizan la Champions

En el penúltimo partido de la temporada en casa el Atlético persigue garantizar el objetivo mínimo que le exige el club. 10 y esta misma noche está en su mano sumarlos ante la Real Sociedad. Puede que incluso sean necesarios menos, porque antes habrá jugado el Villarreal en Girona y si pierde a los de Simeone les basta con un empate. Además, en último caso se puede recurrir al Betis-Osasuna del domingo, pero eso ya es tirar demasiado del hilo.

No sólo eso. La victoria garantiza matemáticamente la Champions, pero también la Supercopa de enero de 2026 porque en el peor de los casos habría una diferencia de nueve puntos con el Villarreal con sólo nueve por disputarse y con el golaverage particular empatado, pero con una ventaja en el general de 16 goles. El Betis, con el que aún debe jugar el Atlético, no podría alcanzarle en ningún caso si hoy pierde en el Metropolitano la Real Sociedad.

Por supuesto los números son diferentes en caso de empate o derrota, pero incluso en ese escenario la ventaja sobre la sexta plaza -los cinco primeros juegan Champions- es de diez puntos por doce con disputarse. Sería un cataclismo sin precedentes no clasificarse y, por supuesto, nadie en el club se plantea esa posibilidad.

Es el Fin de Semana del Niño y hay muchas actividades para celebrarlo, pero una de las más atractivas es la sesión de activación prepartido que llevarán a cabo este mediodía -desde las 12.30- los jugadores en el Metropolitano, y que estará abierta de manera gratuita para todos los socios, que previamente deberán canjear las invitaciones en la web del club. Además, los actos se prolongarán hasta el domingo por la tarde.

Deportivamente Simeone se enfrenta a la ausencia de Julián, sancionado, y por lo visto en los entrenamientos la va a resolver fortaleciendo el centro del campo y dejando arriba al noruego Sorloth. Griezmann, que volvió a desaprovechar otra oportunidad en Vitoria y que sigue en un eterno agujero negro, empezará de nuevo en el banquillo.

Pita Sánchez Martínez, que dejó un pésimo recuerdo en el partido de enero ante el Villarreal, pitándole un penalti más que discutible a Reinildo. En el VAR estará el mallorquín Cuadra Fernández y en la grada, aprovechando el tirón de los pequeñines, se espera un lleno absoluta. Otra cosa, eso sí, es cómo reciba el público al equipo.

Alineaciones probables

Atlético: Oblak, Llorente, Giménez, Le Normand, Galán, De Paul, Koke, Barrios, Giuliano, Lino y Sorloth.

Real Sociedad: Remiro, Traoré, Aguerd, Zubillaga, Aihen, Zubimendi, Pablo Marín, Brais Méndez, Kubo, Sergi Gómez y Oyarzabal.

Árbitros: Sánchez Martínez (campo) y Cuadra Fernández (VAR).

Estadio: Metropolitano, 21.00 horas