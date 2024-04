El Atlético, obligado a expiar sus pecados hoy en Villarreal

El Atlético llega hoy a Villarreal obligado a expiar sus pecados fuera de casa en un escenario que no suele resultarle propicio y ante un rival que a menudo se le atraganta. Sólo una vez ha ganado en el estadio de La Cerámica en sus ocho últimas visitas, en una demostración evidente de que no va a estar en un entorno que le resulte cómodo, pero en el que debe puntuar sí o sí si no quiere que la temporada acabe en un drama. Le favorece la victoria del Real Madrid ante el Athletic, pero en cambio comienza el partido a diez puntos de distancia del Girona.

No hay margen de error para el equipo de Simeone, que está al límite en esta recta final de Campeonato. La derrota del Athletic en el Bernabéu le deja a un solo punto de la Champions, pero la victoria en el descuento del Girona ante el Betis aleja a los catalanes, próximo visitante del Metropolitano. En consecuencia un resultado negativo esta noche abriría la caja de Pandora en un vestuario ya muy discutido pese a su trayectoria en la Champions, y que no puede permitirse el lujo de acabar por debajo de las cuatro primeras plazas porque eso provocaría un cataclismo no sólo de dimensiones deportivas, sino sobre todo económicas.

Simeone ha jugado al gato y al ratón toda la semana sin dar demasiados indicios sobre sus intenciones reales. Ha ido recuperando poco a poco a sus internacionales y está pendiente del estado físico de Azpilicueta para saber si entra o no en una convocatoria que no se hará pública hasta este lunes. El navarro se perfilaba como titular, pero sus molestias, que le han impedido entrenar al mismo ritmo que sus compañeros, van a sumar en su contra. Dada la sanción de Nahuel -De Paul también está castigado- todo hace indicar que Marcos Llorente volverá a ocupar el carril derecho, mientras que parece segura la presencia de Riquelme y Lino en el once, pero no está claro en qué posiciones. Arriba, finalmente, es seguro el regreso de Griezmann, pero su acompañante está en el aire. O Memphis o Morata, aunque el que no juegue de inicio lo hará en la segunda parte.

El Villarreal llega con una versión muy mejorada. Ha ganado los cuatro últimos partidos de Liga disputados y empieza a notarse el efecto Marcelino. El submarino no pierde en Liga desde que cayó en enero en Las Palmas, y aunque en Europa se ha llevado algún batacazo, en el torneo doméstico su segunda vuelta está siendo más que aceptable. Si hoy gana al Atlético se quedará a un punto de la séptima plaza, que da acceso a Europa si el Athletic le gana la final de Copa al Mallorca.

Alineaciones probables:

Villarreal: Jorgensen, Mosquera, Albiol, Mandi, Cuenca, Parejo, Comesaña, Traoré, Baena, Gerard Moreno y Sorloth.

Atlético: Oblak, Llorente, Witsel, Giménez, Reinildo, Lino, Koke, Barrios, Riquelme, Griezmann y Memphis.

Árbitros: Melero López (campo) y Jaime Latre (VAR).

Estadio: La Cerámica, 21.00 horas.