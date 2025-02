Atlético-Getafe: un hueso para llegar a las semifinales

Un hueso para llegar a las semifinales. No lo tendrá fácil hoy el Atlético, que se ve las caras con un Getafe que le llevó al límite en la Liga y que ha puntuado en dos de sus tres últimos partidos en el Metropolitano. Consciente de la dificultad que le entrañará el equipo de Bordalás, Simeone recurrirá a sus titulares habituales, aunque mantendrá al argentino Musso en la portería premiando su buena trayectoria en la Copa. Galán, recuperado, volverá a la convocatoria, en la que no habrá ninguna baja. Los 23 futbolistas de la plantilla están disponibles, por lo que deberá haber un descarte.

Para el Atlético la Copa es un desafío que quedó pendiente la anterior temporada, cuando cayó en semifinales ante el Athletic. No la gana desde 2013 y Simeone tiene entre ceja y ceja jugar otra final. Por eso el partido de hoy ante el Getafe se afronta desde la mayor importancia posible, aprovechando además la ventaja que supone jugar en el Metropolitano. «Va a ser una eliminatoria tremendamente difícil», dijo ayer José Bordalás en la rueda de prensa previa, en la que confirmó las bajas de Coba, Álvaro y Diego Rico, además de advertir que Soria, Milla y Nyom tienen muy complicado llegar a tiempo. Ayer perdió a Carles Aleñà, que se va cedido al Alavés, pero en cambio incorporó a Bernat, procedente del Villarreal, aunque su propiedad es del PSG.

«El Getafe competirá como lo ha hecho siempre», vaticinó Simeone, que destacó sus resultados en lo que llevamos de segunda vuelta, como el empate logrado ante el Barcelona. «Cuando un equipo sabe a lo que juega, es peligroso», subrayó el entrenador argentino, que no quiere oír hablar del derbi ante el Real Madrid hasta que finalice una eliminatoria que, ahora mismo, monopoliza toda su atención.

Vuelve De Paul, cumplida su sanción en Liga, Griezmann saltará de nuevo al once inicial y Le Normand se mantendrá en el centro de la defensa aprovechando que el sábado no jugará en el Bernabéu. A partir de ahí todo son especulaciones porque el Cholo ha procurado que no se le vieran sus cartas en el último entrenamiento.

Pita el balear Cuadra Fernández, que curiosamente fue el que dirigió al Atlético en la última eliminatoria de Copa antre el Elche. También le había dirigido en Vic, por cierto, por lo que será el tercer encuentro copero en el que se lo encuentre. No era el que estaba inicialmente designado, pero el Comité castigó a Muñiz Ruiz por sus errores en el Espanyol-Real Madrid. En el VAR estará el asturiano González Fuertes.

Alineaciones probables

Atlético: Musso, Nahuel Molina, Le Normand, Lenglet, Reinildo, De Paul, Barrios, Lino, Giuliano, Griezmann y Julián Álvarez.

Getafe: Letacek, Iglesias, Duarte, Berrocal, Djené, Arambarri, Sola, Uche, Carles Pérez, Juanmi y Borja Mayoral.

Árbitros: Cuadra Fernández (campo) y González Fuertes (VAR).

Estadio: Riyadh Air Metropolitano, 21.30 horas.