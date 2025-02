El simpatizante colchonero Cuadra Fernández pitará al Atlético en Copa por tercera vez en cinco partidos

Guillermo Cuadra Fernández dirigirá otro partido del Atlético de Madrid en la Copa del Rey. El árbitro madrileño, afincado al Comité balear y que, por tanto, está habilitado para pitar encuentros de equipos de la Comunidad, impartirá justicia en el choque de cuartos entre el equipo rojiblanco y el Getafe y será la segunda eliminatoria consecutiva en la que lo haga esta temporada.

En total, serán tres veces en los cinco partidos que, de momento, habrá disputado el Atlético en Copa con el de este martes en el Metropolitano (21:00 horas). Evidentemente, en las dos anteriores ocasiones el resultado fue positivo para los colchoneros, con victoria ante el Vic en primera ronda y el Elche en octavos.

Sin embargo, en la visita al mencionado equipo de Liga Élite Catalana, Cuadra Fernández benefició al Atlético pitando un penalti que no existió sobre Ángel Correa. La indignación en muchos sectores de aficiones como la del Getafe, o incluso del Real Madrid, al que le ha caído Alberola Rojas, es máxima. Así se ha manifestado en redes sociales, donde muchos usuarios no entienden como el CTA no se explica acerca de esta repetición de árbitro con el club madrileño.

Lo de Cuadra Fernández con el Atlético viene de lejos. De hecho, a principios del año pasado dirigió el derbi de Copa, en el que perjudicó al Real Madrid batiendo un récord de tarjetas amarillas mostradas en un sólo partido. El árbitro nacido en el barrio de Hortaleza desesperó a todos y cada uno de los blancos, especialmente a Brahim Díaz, que vio una injusta cartulina por protestar nada más saltar al campo, habiendo recibido una falta durísima de Mario Hermoso.

Cuadra Fernández, talismán Atlético

Ya en la prórroga, en la que el equipo blanco perdió en octavos, Cuadra Fernández perdonó la expulsión a Rodrigo de Paul, que con amarilla le dio un pisotón a Dani Carvajal seguido de un codazo. El lateral derecho se quedó muy dolido sobre el terreno de juego, pero el colegiado consideró que pitar falta era suficiente. El Real Madrid vivió su momento más duro del partido cuando Dani Ceballos hizo el 3-3, pero Cuadra Fernández lo anuló por fuera de juego previo de Jude Bellingham.

Un antiguo compañero de Cuadra Fernández en el CTA, el ex árbitro Estrada Fernández, desveló hace unos meses que el madrileño siempre ha simpatizado con el Atlético y que al estar inscrito en el colegio balear puede dirigir los partidos de su equipo.

«Me parece sorprendente la designación», afirmó antes de ese encuentro que comentamos. Un árbitro nacido en Madrid, en el barrio de Hortaleza, que se sabe de su simpatía por el Atlético de Madrid y también de sus familiares más cercanos. Se desplazó al Comité Balear cuando obtuvo la categoría de nacional. A diferencia de otros compañeros suyos que no pueden pitar derbis de su Comunidad Autónoma, él sí que tiene este privilegio», añadió.