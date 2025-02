El Atlético entra en su semana grande: Copa…y derbi

El Atlético entra en su semana grande. Mañana buscará ante el Getafe un puesto en las semifinales de la Copa del Rey y el sábado peleará en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid por recuperar el liderato de la Liga. Dos partidos de máxima exigencia en los que Simeone utilizará a sus mejores jugadores, favorecido por el hecho de que el calendario le permitirá en las dos semanas siguientes disputar tan sólo un encuentro en cada uno de ellos, ya que se saltó la eliminatoria de 16avos de final de la Champions.

El Getafe de Bordalás, el segundo equipo menos goleado de la Liga precisamente tras el Atlético, y al que costó horrores ganar en el Metropolitano, será este martes el escollo que deben superar los rojiblancos para pelear por una Copa del Rey que no ganan desde 2013, hace ya doce años. La fortaleza del Riyadh Air será la baza que jueguen los de Simeone, que no podrán contar para este partido con el lateral Javi Galán, que continúa en proceso de recuperación, y con el que se trabaja para que pueda llegar al choque ante el Real Madrid.

Simeone, en cambio, recupera a De Paul, que no pudo jugar ante el Mallorca por sanción, y tirará de todos los titulares porque sabe que en caso de pasar la eliminatoria estaría a tan sólo dos partidos de la final. Griezmann volverá al once inicial y con él es bastante probable que también Azpilicueta y Gallagher. Eso sí, habrá un cambio seguro en la portería, ya que en esta competición el titular es el argentino Juan Musso, que aún no ha recibido ni un solo gol. Así las cosas, el equipo podría ser el formado por Musso, Nahuel Molina, Le Normand, Lenglet, Azpilicueta, De Paul, Barrios, Gallagher, Giuliano, Griezmann y Julián Álvarez.

El desarrollo del partido ante el Getafe marcará lo que suceda el sábado en el Bernabéu, pero de entrada el Cholo ya sabe que no podrá contar con el francés Le Normand, que vio ante el Mallorca su quinta tarjeta amarilla. Para sustituirle entrará el uruguayo Giménez, al que se está conservando entre algodones desde que se lesionó ante el Barcelona en el último encuentro del año pasado. Está ya en condiciones de jugar y será titular ante el Real Madrid, pero no se querían correr riesgos con él habida cuenta de su historial.