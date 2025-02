Simeone cambia de registro: «Los árbitros siempre han estado en el foco, pero es difícil estar en su lugar»

El Atlético abandona, momentáneamente, el traje de la Liga y se pone el mono de trabajo para afrontar los cuartos de final de Copa del Rey. Lo necesitarán los hombres de Simeone para picar piedra ante un rival que sólo así se le vence. El Getafe de Bordalás regresa al feudo rojiblanco un mes y medio después del enfrentamiento liguero. La eliminatoria es la precuela del derbi entre Atlético y Real Madrid que se disputará el sábado que viene.

Un partido, capital por el título liguero, que está envuelto por la polémica arbitral. «Históricamente los árbitros han estado en el foco. Es el lugar en el que todos opinamos, es muy difícil tomar las decisiones a tanta velocidad de ejecución, el VAR puede favorecer y ayudar a todos a ser mejores. Creo en eso», valora Simeone. El Cholo se mostró más comedido con el desempeño arbitral que cuando le preguntaron hace unas semanas por la polémica del partido entre Real Madrid y Celta.

Entonces aprovechó para lanzar un recado que ahora varía. «Las situaciones son complejas. Cuando te la explican no termina siendo claro cuando la pelota va a la portería, cuando hay predisposición… En la Eurocopa vimos como el balón iba a portería, dio en la mano de Cucurella y dijeron que no influyó. Son interpretaciones», aseguró cuando fue preguntado por la entrada de Gallagher ante el Mallorca y la de Carlos Romero sobre Mbappé.

Desde la llegada al banquillo rojiblanco, Simeone ha tenido tomada la medida al Getafe. Se han enfrentado hasta en 26 ocasiones y todas ellas sin derrota rojiblanca, por más que los azulones hayan comprometido en más de una ocasión. «El Getafe competirá como ha competido siempre. El perfil del entrenador es muy claro. Sus partidos contra Real Sociedad, Barcelona y Sevilla hablan de su capacidad de competir. Saben a qué juegan y cuando un equipo sabe a lo que juega siempre es peligroso».

Para el partido contra los azulones, al menos la convocatoria, entrará un Javi Galán que recuperado tras la lesión que sufrió cuando se encontraba en la cresta de su ola rojiblanca. «En principio va a estar en la lista, decidiremos quién queda fuera mañana, tendremos dos jugadores más… Pero hoy se entrenó bien y se le ve bien», asegura Simeone.

También puede ser oportunidad para el regreso de Giménez al once titular. En caso de que sea suplente, su desembarco definitivo será ante el Real Madrid el próximo sábado, pues Le Normand no podrá estar por sanción. «Hay una linda competencia interna. Necesitamos verlos de la mejor manera, a partir de eso, en consecuencia, jugarán o no jugarán. Necesitamos verlos bien, y cuando los veamos bien, jugarán», zanjó Simeone.