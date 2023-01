El Atlético de Madrid, contra sus fantasmas y contra su bestia negra

Dos por uno. El Atlético no sólo se enfrenta hoy a sus propios fantasmas, recién salidos del armario tras el empate del pasado fin de semana en Almería, sino que también debe derrotar a una de sus bestias negras, el Levante, con el que no ha podido en los cuatro últimos partidos, si quiere sobrevivir en la Copa del Rey, la única competición a la que todavía puede aspirar si quiere aliviar una temporada nefasta. Es toda una final para el equipo de Simeone, que llega, como casi siempre, con lo justo.

«Nos enfrentaremos ante un rival que lo está haciendo extraordinariamente bien desde que llegó su entrenador y está en una posición ideal para regresar a Primera. Es un buen rival y un buen estadio y por eso debemos llevar el partido a donde podamos hacerle daño», dijo ayer el Cholo en la rueda de prensa previa a lo que para el Atlético es un choque de interés máximo. Todo lo contrario de lo que sucede con el Levante, tercer clasificado en Segunda División y mucho más centrado en su verdadero objetivo, el ascenso a Primera. Lo lógico es pensar que vaya a haber más rotaciones en el equipo valenciano que en el madrileño.

«La Copa es muy bonita y fue una gran alegría eliminar al Getafe. Iremos a por todas ante el Atlético, pero si no pasamos no será ningún drama», admitió el técnico levantinista Javi Calleja, que confirmó que habría cambios con respecto a la alineación habitual en Liga.

Por lo que al Atlético se refiere, serán baja Carrasco, que desde que aparecieron los rumores de su posible marcha al Barcelona no ha vuelto a jugar y, como no, el uruguayo Giménez, que en el campo del Levante sumará su ausencia número 92 desde que viste la camiseta rojiblanca. Por suerte el equipo recupera a Savic, que puede jugar en Copa, porque si no la defensa volvería a ser un drama. Con la duda de Correa o Morata, la alineación podría ser la siguiente: Oblak; Molina, Savic, Hermoso, Reinildo; Llorente, De Paul, Kondogbia, Barrios; Griezmann y Álvaro Morata.

Simeone adelantó en la rueda de prensa que jugaría De Paul, al que el club está como loco por buscar acomodo, aunque será complicado en este mercado de invierno. El argentino, protagonista una vez más de incidentes extradeportivos (fue «cazado» a altas horas de la madrugada en una fiesta de cumpleaños) tratará de darle al centro del campo rojiblanco la solidez de la que ha venido careciendo.

Pita Figueroa Vázquez, el que montó el escándalo en San Mamés anulando un gol legal a Morata y pitándole un penalti a Reinildo cuando el balón le había golpeado en la cara -como demostró el VAR, obligando al árbitro a dar marcha atrás-, y en la sala VOR estaba prevista la presencia de Iglesias Villanueva, pero su gravísimo error el lunes en Cádiz le ha mandado a la nevera. Le sustituirá González González, que ayer se situó frente a los monitores en el Real Sociedad-Mallorca dejando sin revisión un posible codazo en el área donostiarra en el último segundo.