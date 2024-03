El Atlético cambiará toda la defensa la próxima temporada

Los números no engañan: el Atlético es una ruina defensiva, con 47 goles encajados en 39 partidos oficiales. Con un mínimo aún de 13 por disputarse -12 de Liga y al menos uno de Champions- ésta lleva camino de ser la temporada de la era Simeone con más goles recibidos, superando los 57 que se asumieron en la 21-22. Por ponerlo en contexto, en el curso 15-16 el equipo concedió 31 tantos en 57 encuentros o, lo que es lo mismo, 16 menos de los que lleva ahora…en 8 partidos más.

El descalabro va a provocar una verdadera revolución en la defensa: no seguirán Savic, Azpilicueta y Hermoso, no se cuenta con Soyuncu y en principio de la plantilla actual sólo continuarán Giménez y Reinildo. La duda es Witsel, que también acaba contrato, pero que con 35 años ha sido el más regular atrás pese a que se trata de un centrocampista reconvertido.

El plan renove, además, no va a afectar tan sólo a los centrales. Galán, cedido hasta el 30 de junio a la Real Sociedad, tampoco entra en los planes de futuro del Atlético, mientras que a Nahuel Molina se le va a poner en el mercado tras una temporada horrorosa, aunque está por ver si llegan ofertas por el lateral argentino, al que el club no quiso traspasar el pasado verano pese a que hubo muchos pretendientes. Se perdió la oportunidad de obtener un gran beneficio por él y ahora habrá que venderlo a precio de saldo.

El intercambio de cromos en defensa va a ser intensivo. Un lateral para cada lado y dos o incluso tres centrales en función de lo que pase con Witsel. A Andrea Berta se le acumula el trabajo y más le conviene no equivocarse de nuevo porque el director deportivo es uno de los principales señalados tras un verano en el que trajo a Azpilicueta, Galán y Soyuncu sin que ninguno de los tres diera el menor resultado aunque, eso sí, sin coste en el caso del navarro y del turco y a un precio muy asequible por lo que se refiere al extremeño, que llegó procedente del Celta.

Otra posición que pide a gritos ser reforzada es la de medio centro. No hay un solo jugador recuperador en la plantilla y el recién llegado Vermeeren no parece cumplir tampoco ese perfil. Encontrar un futbolista físico, que pueda situarse junto a los centrales es imprescindible. Se habló del holandés del Feyenoord Mats Wieffer, pero no hubo acuerdo económico. Es posible que ahora se vuelva a la carga.

Queda, por último, una cuestión espinosa: el caso de Oblak. El portero esloveno, en el top salarial del Atlético, lleva ya mucho tiempo muy lejos de su mejor nivel. Su partido en San Mamés ante el Athletic ha sido la última demostración de que sus mejores días parecen haber pasado. Traspasarle este verano aliviaría sensiblemente la nómina general, pero esta por ver no sólo si alguien paga por él un traspaso acorde a su palmarés, sino sobre todo si puede asumir su sueldo.

Goles encajados en la era Simeone: