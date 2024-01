El Cholo ya tiene a su 5: Vermeeren firma hasta 2030 o, lo que es lo mismo, lo que queda de temporada y seis años más. Una apuesta de futuro que ha supuesto una inversión que entre fijos y variables se irá hasta los 23 millones de euros por un jugador que dentro de unos días cumplirá 19 años y cuyo currículo son 66 partidos oficiales con el Amberes. Podría debutar este mismo domingo ante el Valencia.

Tras llegar ayer a Madrid y ver en directo el partido de Copa ante el Sevilla Arthur Vermeeren ha superado esta mañana el reconocimiento médico al que ha sido sometido en el Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Sorio. Será presentado oficialmente el próximo lunes a mediodía en el Metropolitano.

El Amberes recibe 18 millones de euros fijos por el pase del centrocampista más otros cinco millones en función de objetivos, de los cuales dos son de muy fácil cumplimiento. Es una operación de alto coste económico, pero teniendo en cuenta la edad y la proyección del jugador todo hace indicar que el Atlético ha acertado. Además, y éste es un dato clave, su impacto en el límite salarial no será exagerado, ya que de momento su ficha será contenida e irá aumentando también en función de su rendimiento. El Atlético ha adquirido el 90 por ciento de sus derechos mientras que el Amberes conserva un 10 por ciento.

Situado también en el radar del Barcelona, el joven centrocampista belga está considerado una de las mayores promesas del fútbol europeo. Formado en las categorías inferiores del Amberes desde 2018, Arthur fue progresando hasta debutar en partido oficial con el primer equipo el 22 de octubre de 2022. En menos de un año y medio con el primer equipo, el joven y talentoso futbolista, que ha llegado a portar el brazalete de capitán con tan solo 18 años, ha disputado 66 partidos oficiales con el Amberes, marcando tres goles y asistiendo en ocho ocasiones. En su palmarés cuenta con una Liga, una Copa y una Supercopa de Bélgica. Tiene experiencia en la Champions y de hecho fue nombrado MVP del partido disputado por el Amberes ante el Barcelona. «Voy a darlo todo por este club», publicó el jugador en su cuenta oficial de X tras confirmarse el fichaje.

I’m going to give everything for this club, Aupa Atleti ❤️🤍 pic.twitter.com/EYC03PE9Cj

