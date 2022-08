La nueva lesión muscular de Stefan Savic, la duodécima desde que llegó al Atlético de Madrid en 2015, unida a los recientes problemas de Giménez, que tampoco pudo jugar por problemas físicos los últimos encuentros de pretemporada, han sido la gota que ha colmado el vaso. El Atlético busca en el mercado un nuevo defensa central, pero le queda muy poco tiempo y apenas tiene margen económico para moverse.

Vistos los antecedentes en los casos de Savic y Giménez no se entiende cómo no ha traído el club a un nuevo central este verano. Simeone no ha tenido otro remedio que reciclar al belga Witsel en esa posición, pero no parece que vaya a ser suficiente teniendo en cuenta que el argentino utiliza a tres jugadores en esa demarcación. A día de hoy, dando por descartado al montenegrino, le quedan disponibles Giménez, Reinildo, Witsel y Hermoso, pero con el uruguayo nunca se sabe y con el madrileño parece haber perdido la confianza el entrenador.

El club no ha desvelado la naturaleza de la lesión de Stefan Savic, que se ha perdido ya 55 partidos oficiales con el Atlético de Madrid a causa de las lesiones. El central balcánico pidió el cambio en la recta final del partiod ante el Villarreal por problemas físicos que ya son recurrentes. Alguno de ellos ha llegado a mantenerle fuera de combate durante más de 40 días, en concreto 47 la pasada temporada. Se lesionó ante el Mallorca el 5 de diciembre y no pudo volver a los terrenos de juego hasta el 21 de enero. Y ese no es su récord, que hasta el día de hoy está establecido en los 49 días de baja que acumuló del 20 de noviembre de 2019 al ocho de enero de 2020.

📋 Stefan Savic sufre una lesión en el muslo. El defensa montenegrino queda pendiente de evolución. 🔗 https://t.co/1BRPBtTsps — Atlético de Madrid (@Atleti) August 22, 2022

El Atlético, por si eso fuera poco, se encuentra sin recursos económicos para ir al mercado en busca de un central de garantías. El que más le gusta es el serbio Nikola Milenkovic, defensa de la Fiorentina de 24 años, pero es inasequible porque además acaba de renovar con el cuadro viola hasta 2027. Habrá que buscar algo más barato y más cercano, pero quedan sólo ocho días para que se cierre la persiana del mercado de verano, así que lo más probable es que Simeone tenga que apañárselas con lo que tiene por lo menos hasta enero.