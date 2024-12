Atético-Getafe: un hueso separa a los de Simeone de su undécima victoria

En la búsqueda de la undécima victoria consecutiva el Atlético se ve obligado hoy a roer un verdadero hueso. El Getafe se presenta a la hora de comer en el Metropolitano con el antecedente de sus dos últimas visitas y el recuerdo de que ya cortó en seco hace justo un año el récord rojiblanco de triunfos domésticos. Simeone, consciente de la dificultad del rival, va a mandar al campo a sus mejores unidades con el objetivo de conseguir un resultado que le permita afrontar con plenas garantías el partido que cerrará 2024 la semana próxima en Montjuic ante el Barcelona, aunque por de pronto la victoria permitiría saltar al segundo puesto tras el empate del Madrid en Vallecas.

En realidad un simple vistazo a la clasificación debería servir para tranquilizar a los aficionados, ya que hay 19 puntos de diferencia entre uno y otro. Además, el Getafe enlazó diez derrotas consecutiva en territorio rojiblanco y Bordalás nunca le ha ganado a Simeone. Sin embargo hoy no se trata de no perder, sino de sumar de a tres, y el recuerdo de los dos últimos empates azulones es demasiado traumático, sobre todo el más reciente, cuando remontaron un 3-1 en los últimos minutos del partido abortando una sucesión de 20 triunfos consecutivos del Atlético en el Metropolitano.

No hay lesionados ni sancionados en el Atlético, por lo que Simeone tendrá donde elegir. Es probable que repitan los once que ya jugaron el miércoles ante el Slovan pero, en caso de no ser así, los cambios serían mínimos porque el entrenador parece haber encontrado por fin su equipo ideal y no parece que quiera moverse de ahí. El que desde luego no se va a mover de la casilla será Antoine Griezmann, que en plena racha se enfrenta a una de sus víctimas predilectas. Al Getafe le marcó la pasada temporada cinco goles, dos en el Metropolitano y tres en el Coliseo, y ya suma 12 ante ellos.

El Getafe llega sin su máximo goleador, Arambarri, sancionado. Tampoco estarán disponibles Aleñá, Berrocal y el doble goleador de la pasada temporada, Borja Mayoral. Bordalás va justísimo en ataque, pero esa ha sido para él una constante en toda la temporada. Tacita a tacita ha conseguido sacar al equipo de las plazas de descenso, pero no le sobra nada. Sobre todo fuera de casa, donde aún no ha podido ganar.

Pita el partido el abulense César Soto Grado, ya en la recta final de su carrera en Primera División porque en junio cumplirá 45 años. El Atlético nunca ha perdido con él en el campo, aunque aún permanece en el recuerdo un desastre que completó en San Sebastián en un partido contra la Real Sociedad. Tampoco al Getafe se le da mal. Sólo les han visto perder en uno de los ocho encuentros en los que les ha dirigido. En el VAR estará el tinerfeño Trujillo Suárez.

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Llorente, Giménez, Lenglet, Galán, Pablo Barrios, De Paul, Giuliano, Lino, Griezmann y Julián Álvarez.

Getafe: Soria, Iglesias, Djené, Alderete, Diego Rico, Nyom, Milla, Yellu, Uche, Carles Pérez y Álvaro.

Árbitros: Soto Grado (campo) y Trujillo Suárez (VAR).

Estadio: Rijadh Air Metropolitano, 14.00 horas.