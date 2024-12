El Atlético gana, pero no golea

El Atlético gana, como estaba previsto, pero no golea, como era necesario. El resultado ante el Slovan, una de las cenicientas de la fase de grupos, abre de par en par la eliminatoria de 16avos de final, pero deja un poco más difícil el asalto al top 8 porque la diferencia de goles sigue siendo escasa. Toca ganar los dos partidos de enero ante Leverkusen y Salzburgo y tirar de calculadora para tratar de saltarse una ronda y entrar directamente en octavos de final.

Simeone demostró con la alineación que no se fía ni de su sombra y mandó al campo a todos los titulares con el único añadido de Lino, que entró por Gallagher como premio por su gol al Sevilla del pasado domingo. Julián y Griezmann volvieron a comandar el ataque y Sorloth se volvió a llevar otra prueba, por si no lo tenía ya suficientemente claro, de su rol secundario en el equipo.

El Atlético salió frío al partido, pero el trámite no pasó de los diez primeros minutos. A partir de ahí el Slovan se encontró de frente a un torbellino al que no pudo parar. El gol se veía venir y tardó exactamente 16 minutos, justo el tiempo necesario para que Lino le dejara un balón a Julián que la araña mandó con un derechazo a la mismísima escuadra. El Metropolitano se entregó a su nueva estrella mientras empezaba a especular sobre el número de goles que vería marcar a los suyos.

Metido en la cueva para guarecerse del temporal que se le venía encima, el Slovan aguantó como pudo y esperó a que amainara para sacar la cabeza de la guarida. A los 25 minutos, en un error de Galán, el balón le llegó al armenio Barseghyan, que tras pisar el área dibujó una media vaselina que superó a Oblak y se estrelló contra el travesaño. A Simeone se lo llevaron los demonios y no tardó ni medio segundo en levantarse para pedir explicaciones, pero en el otro banquillo tampoco estaban contentos. Precisamente Barseghyan le dio a Weiss la peor noticia posible al tocarse los isquios y dejarse caer sobre el césped. Ahí se acabó su historia.

El aviso del Slovan no le sentó bien al Atlético, que no volvió a crear una ocasión hasta que a los 37 minutos Lino no pudo superar al portero con un cabezazo a bocajarro. No fue gol, pero sirvió para volver al redil y para acabar con la escasa resistencia planteada por los eslovacos. A los 42 minutos Llorente recogió por fe un pase largo de Barrios y su centro al área lo cabeceó Griezmann a la red aprovechando la inocencia del georgiano Kashia, que se quedó clavado. El 2-0 espantó los pocos fantasmas del Qarabag que podían quedar y le dio al equipo la ventaja que esperaba para irse con tranquilidad al descanso.

El segundo acto comenzó con otro episodio arbitral surrealista. Tras el penalti imaginario ante el Lille llegó otro castigo similar por un toque mínimo de Lenglet que el delantero del Slovan ni siquiera reclamó. Strelec batió a Oblak desde los 11 metros y de manera inesperada volvió a dejar el partido en el aire ante la incredulidad del Cholo, que no se lo podía creer.

La excentricidad del VAR desorientó al Atlético, que durante un instante que pareció eterno quedó tirado sobre la lona. Los eslovacos entendieron que era su momento de ser valientes y se fueron para arriba, pero no tardaron en darse de bruces con la realidad: Julián estuvo cerca del tercero y poco después, tras un pase de Lino, Griezmann dobló la ventaja con un disparo mordido al que no llegó el portero.

Tras el cambio en el descanso de Koke por Barrios, al que el Cholo protegió ante el partido del domingo ante el Getafe, fue el turno de Riquelme, Sorloth y Gallagher, que ingresaron en el partido con veinte minutos por delante y la necesidad de darle un empujón al equipo en su búsqueda por un resultado más contundente que era necesario en la pelea por el top 8 de la fase de grupos.

Sin Griezmann, Julián ni Lino, con Giuliano y Sorloth como delanteros, el Atlético se lanzó a por más goles. Giménez tuvo el cuarto en un cabezazo que se fue fuera, pero el Slovan olfateó el 3-2 en un disparo ante el que se interpuso Oblak a los 82 minutos. Al final no se movió más el marcador y todo acabó con un 3-1 suficiente, pero muy por debajo de las expectativas, que sirve para abrochar la décima victoria consecutiva del equipo.