El ataque furibundo de Cata Coll: «El Real Madrid me da mucha rabia, soy más antimadridista que culé»

Cata Coll nunca ha pecado de tener pelos en la lengua, menos si el Real Madrid está de por medio. No es la primera vez que centra sus miradas hacia el equipo blanco. Ya en la previa de la final de la Supercopa ante las de Toril, cargó contra sus quejas. «Se habla durante el partido», afirmó. Semanas después del triunfo azulgrana, la guardameta vuelve a la carga.

«Es que el Madrid me da mucha rabia. Soy más antimadridista que culé», confesó Cata Coll. La portera del Barcelona y de la Selección, que ha repetido convocatoria para los primeros partidos de España en 2025, muestra su lado más antimadridista. Al mismo tiempo repasó la actualidad del fútbol femenino que pasa por la agresión sexual de Mapi León en pleno partido, aunque no se pronunció sobre la misma.

«Me habían tirado una lata de cerveza y por eso estaba cabreada», confesó Cata Coll, que en aquel partido mandó callar a los aficionados del Espanyol. Un acto denunciable del que sí se queja una Cata Coll que calla sobre el tocamiento de su compañera en las partes íntimas de Daniela Caracas, jugadora del Espanyol. Durante el programa de entretenimiento Pim Pam Llum, de IB3, Cata Coll también repasó su figura.

«Cuando he hecho alguna vez un regate o tal, he dicho: ‘tú eres gilipollas’. Y mi madre me lo recalca también. Es la que más me lo recalca. Porque al final que lo haga un delantero, pues no pasa nada, pero al final es el último jugador, lo haces y te va a quedar eso de por vida, pero bueno. No tengo miedo y creo que por eso me sale. Habrá un día que no me salga, que me van a rajar. Pero no tengo miedo a eso. Mi madre sí que lo tiene y ya me lo dice», sostiene.