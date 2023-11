Aston Martin ha celebrado el cuarto puesto de Fernando Alonso en el Mundial de Fórmula 1, concluido este domingo con el Gran Premio de Abu Dabi, anunciado jugosas rebajas en todos los productos oficiales de su tienda oficial por internet. Coincidiendo con el Ciber Monday, cualquier artículo relacionado con la escudería se puede adquirir con un descuento del 60 por ciento.

Por ejemplo, la camiseta de Fernando Alonso con su icónico dorsal 14, que llegó a estar agotada durante la primera mitad de la temporada coincidiendo con el momento más exitoso de Aston Martin, se puede adquirir por menos de 28 euros, un descuento superior a los 40 euros respecto a su precio habitual. En cuanto a la gorra oficial del piloto español, se puede comprar por 18 euros con una rebaja de casi 30 euros.

Se trata de una oportunidad inmejorable para hacerse con un recuerdo de esta temporada inolvidable en la que Fernando Alonso volvió a codearse con los mejores coches de la Fórmula 1 e incluso llegó a soñar con la ansiada victoria 33, aunque le mejor oportunidad para lograrlo se esfumó en el Gran Premio de Mónaco.

