Aston Martin ficha a una nueva ‘compañera’ para Fernando Alonso

Aston Martin ha anunciado este jueves la incorporación de Tina Hausmann, nueva piloto de la Academia de la Fórmula 1 y ‘compañera’ de Fernando Alonso. La escudería británica ya contaba con la participación de Jessica Hawkins en la dirección de carreras y ahora también tendrá pilotando a la suiza de 17 años, que competirá con PREMA Racing.

«Estoy muy orgullosa. Aston Martin es mi equipo favorito en la Fórmula 1 y verlos trabajando tan bien juntos es dar una oportunidad a otros pilotos en otras categorías como la Academia. Darme la oportunidad de conducir y representarles es un verdadero honor», dijo Hausmann después de que Aston Martin anunciase su fichaje en su perfil oficial.

Getting to know our new @f1academy driver, Tina Hausmann.

Tina recently visited the AMRTC to meet her new teammates and have a look around our new home. pic.twitter.com/Wc8qcM2Yol

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) November 23, 2023