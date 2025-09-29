Así se vive un partido de la MLB en el Yankee Stadium: una experiencia dentro del deporte americano

El Yankee Stadium es uno de los estadios más emblemáticos de la historia de Estados Unidos. Situado en el distrito del Bronx, al norte de Nueva York, este mítico escenario alberga de manera regular los partidos de los New York Yankees en la MLB (Major League Baseball – Grandes Ligas de Béisbol). Una de las competiciones más prestigiosas del país. También ha albergado en los últimos años partidos de fútbol de la MLS y conciertos.

Tienen una capacidad para algo más 50.000 espectadores y es un recinto renovado desde su inauguración en 2009 con el objetivo de sustituir al antiguo Yankee Stadium que funcionó desde 1923 y que estaba situado justo en frente del actual.

Vivir un partido de los Yankees en su mítico estadio en una de las grandes experiencias que no te puedes perder si visitas Nueva York. Da igual si entiendes o no el béisbol, o si te gusta más o menos este deporte, es una experiencia que va más allá de todo eso. Aunque también es cierto que sus aficionados vibran con cada momento del partido.

Una vez que llegas al Yankee Stadium, con varias horas de antelación (algo obligatorio para vivir la experiencia en su máximo esplendor) no puedes perderte el Tour por dentro del estadio previo al partido. Dura alrededor de una hora y en él te dan un largo paseo por los interiores de este mítico escenario y con una guía especializada te van explicando toda la historia de los NY Yankees.

Podrás observar imágenes del antiguo Yankee Stadium, los trofeos que ha ganado el equipo a lo largo de la historia, las pelotas más míticas atrapadas por sus jugadores y los bates más especiales. Podrás caminar por los lugares más exclusivos del estadio y observar el recinto vacío mientras los jugadores calientan desde un lugar privilegiado.

Luego llega el partido y comienza el show. Y es que vivir un partido de la MLB en el Yankee Stadium es mucho más que el partido en sí. Puede durar entre tres y cuatro horas, pero no te vas a aburrir. Y es que este recinto y este deporte están preparados para que la experiencia sea impresionante. Su objetivo es que el aficionado disfrute pase lo que pase dentro de la cancha. Y lo consiguen con espectáculos de música o luces en cada descanso

Los interiores del Yankee Stadium están repletos de restaurantes donde puedes acceder a todo tipo de comida. Desde una hamburguesa a un hot dog, pasando por sushi, cubos de pollo o incluso sándwich de Pastrami (muy típicos en Nueva York). Hay de todo. La variedad es increíble y puedes llevarte la comida a tu asiento. También la bebida con cerveza de más de medio litro incluida.

Y es que en el Yankee Stadium te garantizan el show. Te sientas a ver el partido y vas a presenciar como en cada minuto hay gente levantándose y sentándose en sus asientos. En un no parar. Los interiores siempre están llenos y cada tres restaurantes hay una tienda de merchandising con todo tipo de productos de los Yankees. Una experiencia inmejorable para ver como se vive el deporte en Estados Unidos. Una manera muy diferente a como lo viven los europeos.