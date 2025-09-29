Nueva York, la ciudad de las mil maravillas

Nueva York no es denominada la ciudad que nunca duerme por cualquier cosa. Hay que transitar sus calles a cualquier hora para comprobarlo. Da igual cuando lo hagas, siempre tiene vida en cada uno de sus rincones. Manhattan está llena de mil y una maravillas. Un paraje incomparable en un viaje que no te puedes perder al menos una vez en la vida.

Estados Unidos es un país impresionantemente grande, pero pocos sitios como Nueva York en los que perderte valga la pena. Cada rincón de sus cinco distritos merece la pena pasearlo. Desde los contrastes del Bronx hasta el bullicio en Manhattan pasando por la tranquilidad de su pulmón en Central Park.

Y es que pases por donde pases, siempre te encontrarás una maravilla que visitar o admirar. Desde los increíbles rascacielos, la impresionante quinta avenida, el admirado Central Park o la más que famosa Estatua de la Libertad. Todo merece la pena en y alrededor de Manhattan.

Pero hay algo indispensable que no te puede faltar en tu viaje a Nueva York, y eso es la NYC City PASS. Un pase con hasta cinco atracciones que merece la pena y que amortizarás sin duda en una de las ciudades más visitadas y apetecibles del mundo.

No puede faltar tu City PASS en tu maleta rumbo a Nueva York. En ella, tendrás dos atracciones incluidas, que son el Museo Americano de Historia Natural y el Observatorio del Empire State. En la primera no es necesario hacer reserva, pero para subir al rascacielos más famoso del mundo sí tendrás que reservar una hora con algunos días de antelación. Sin duda la del atardecer con el sol cayendo entre los rascacielos de Manhattan es la más recomendada.

Y es que si visitas Nueva York no puedes quedarte sin subir al Empire State, uno de los rascacielos sin duda más famosos de todo el mundo, construido en poco más de un año en 1931. Su museo previo a subir hasta la planta 86 te recordará toda su majestuosa historia a través de las últimas décadas. Una vez en lo más alto, podrás observar todo Manhattan desde un punto incomparable y en una vista 360 grados que te dejará alucinado.

Posteriormente, para completar tu experiencia con la NYC City PASS, tendrás que elegir otras tres atracciones que vienen incluidas entre las seis que hay disponibles: Observatorio del Top of the Rock, Memorial y Museo del 11S, Estatua de la Libertad e isla de Ellis, Cruceros Circle Line, Museo Intrépido y Museo Guggenheim. Nosotros recomendamos elegir las tres primeras para completar una experiencia que te dejará impresionado y con la boca abierta.