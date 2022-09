Rachel Stuhlmann está de moda. Hablamos de una ex tenista convertida en influencer que arrasa en las redes sociales con sus posados. La joven no se esconde y aspira a convertirse en el tenis en lo que Paige Spiranac es para el golf, es decir quiere ser la mujer más sexy relacionada con el deporte de la raqueta.

Recientemente ha concedido una entrevista en profundidad para la revista Maxim en la que ha hablado de sus ídolos actuales en el mundo del tenis: Nadal, Andrey Rublev, Reilly Opelka y Ons Jabeur. Y se rinde especialmente al balear, del que habla así: “Amo a Rafael Nadal desde que era pequeño. ¡Cuando era niña tenía un póster de él en mi pared! Es la definición principal de un deportista y campeón. Andrey Rublev siempre fue de mis favoritos también».

La ex tenista convertida en influencer expresó su deseo de convertirse en la Paige Spiranac del tenis hace un tiempo en un artículo del NY Post. Paige Spiranac es una conocida influencer del golf con más de 3,6 millones de seguidores solo en Instagram, y Stuhlmann quiere copiar su éxito y trasladarlo al tenis.

“Paige hace lo suyo con el golf y es una gran persona en quien buscar inspiración, pero no hay nada como eso en el tenis. Y entonces siento que para mí, me encantaría seguir llamando la atención sobre todos los diferentes torneos a los que quiero viajar. Mis objetivos principales son hacer que el deporte sea más convencional y familiar. Entonces, lo que sea que se alinee con eso, siempre he dicho que sí a la oportunidad y dentro del juego y sigo creando contenido sobre el deporte, entusiasmando a la gente, mostrándoles las diferentes historias de vida en torno al tenis y de una manera positiva», dice.

«Realmente me gusta lo que hace en el golf y eso es lo que estoy tratando de hacer en el tenis. Siento que Paige Spiranac me ha inspirado durante un tiempo», asegura Rachel, que al igual que Paige arrasas en sus redes sociales con sugerentes posados que dejan muy poco a la imaginación.