Así queda la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España 2026 tras la etapa 14 de hoy sábado, 5 de septiembre
Enric Mas amplía la ventaja con Roglic hasta los 2:10 y Felix Gall ya es segundo en la general por cuatro segundos
Marco Brenner gana en La Pandera, en una etapa espectacular pero marcada por lo sucedido entre los favoritos
Enric Mas da otro mordisco a la Vuelta en La Pandera y Brenner se lleva la etapa
Jornada de las importantes en la Vuelta a España 2026, con final en la exigente Sierra de la Pandera, en Jaén. La clasificación general de la carrera sigue comandada por Enric Mas, que ya cuenta con una renta de más de dos minutos (2:10) sobre Primoz Roglic. Desciende el esloveno a la tercera posición puesto que Gall entró con Mas, le recortó 25 segundos y se situó a 2:06 del ciclista del Movistar.
El triunfo de etapa en La Pandera fue para Marco Brenner. La etapa ofreció un gran espectáculo tanto en cabeza como en el grupo de favoritos. Santiago Buitrago entró en segunda posición y la tercera fue para el español Cristian Rodríguez.
Clasificación de la etapa 14
Clasificación general de la Vuelta a España
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