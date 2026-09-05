Así queda la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España 2026 tras la etapa 14 de hoy sábado, 5 de septiembre

Jornada de las importantes en la Vuelta a España 2026, con final en la exigente Sierra de la Pandera, en Jaén. La clasificación general de la carrera sigue comandada por Enric Mas, que ya cuenta con una renta de más de dos minutos (2:10) sobre Primoz Roglic. Desciende el esloveno a la tercera posición puesto que Gall entró con Mas, le recortó 25 segundos y se situó a 2:06 del ciclista del Movistar.

El triunfo de etapa en La Pandera fue para Marco Brenner. La etapa ofreció un gran espectáculo tanto en cabeza como en el grupo de favoritos. Santiago Buitrago entró en segunda posición y la tercera fue para el español Cristian Rodríguez.

Clasificación de la etapa 14

Clasificación general de la Vuelta a España