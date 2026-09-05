Enric Mas da otro mordisco a la Vuelta en La Pandera y Brenner se lleva la etapa

Marco Brenner se ha llevado un auténtico etapón en La Pandera, en el que Enric Mas le ha dado un nuevo mordisco a la Vuelta a España. El balear ha vuelto a meterle unos segundos a Primoz Roglic, llegando ya a los dos minutos de renta en la general de la ronda española. ¿Suficientes para la contrarreloj? Veremos. El caso es que el esloveno se quedó sin fuerzas tras una exigente ascensión a La Pandera y cedió terreno ante el español y Felix Gall, que entraron juntos. En total, 25 segundos se dejó el tetracampeón.

Hace exactamente una semana, el pasado sábado, Tadej Pogacar se iba al suelo y dejaba huérfana a una Vuelta que tenía prácticamente sentenciada. Más de cuatro minutos de ventaja respecto a su competidor más inmediato tenía el esloveno, que se acercaba a la triple corona, hasta que una piedra se cruzó en su camino. Se fue al suelo, sufrió una conmoción cerebral y sendas fracturas en la clavícula y en una vértebra. Decía adiós a su sueño de llevarse el rojo en Granada y a lo que resta de temporada.

La caída de Pogacar abría la carrera y permitía a Enric Mas exhibirse durante la segunda semana. Ya había avisado el corredor telefónico, que le compitió en Castellón y, en su ausencia, se confirmó como el más fuerte de la carrera durante la segunda semana. Ganó en Aitana con autoridad, pegó otro bocado en Calar Alto y, ahora, tocaba intentar rascar algo más en La Pandera.

Y Mas lo hizo. Sufrió muchísimo ante una subida a La Pandera en la que Gall intentó ponerle contra las cuerdas. Lo hizo. Con él y con Roglic. Pero el español resistió y, tras un gran trabajo de Movistar, consiguió dar un nuevo golpe a la general. 25 segundos al esloveno, de cara a esa temida contrarreloj de Jerez de la Frontera que deberá ser un punto de inflexión en la carrera.

Brenner culmina la fuga

Dura jornada la que afrontaba el pelotón en una nueva etapa por tierras andaluzas. Cada día una provincia y, este sábado, tocaba Jaén. Se habían reservado una de las etapas más emocionantes, con la ascensión al Puerto de los Villares y al Puerto de Locubín, ambos de segunda, antes de enlazar con el muro de Valdepeñas y, directamente, con la Sierra de la Pandera.

El calor era de lo más asfixiante para un pelotón que marchó muy alejado de la fuga del día. A más de siete minutos llegó la ventaja cuando comenzaron a subir el último puerto. En ella, Kevin Vermaerke dio un auténtico recital. Subió él solo Locubín, le fueron pasando Georg Steinhauser y Guillaume Martin, pero no se rindió. Volvió a atacar cuando un pequeño grupo le neutralizó.

Entonces saltó Mario Aparicio, del Burgos. Salío a por la cabeza de carrera y por detrás reaccionaron corredores de relumbre como Buitrago, Paret-Peintre o Cristian Rodríguez. Pero el español tenía piernas y, cuando consiguieron ponerse en cabeza de carrera, apretó de nuevo y se marchó en solitario. Restaban cinco kilómetros para el final y el ciclismo español apuntaba a lo más alto en esta etapa.

Dos kilómetros y medio más abajo aparecía un pelotón reducido al mínimo. Llegaba de la fuga Castrillo para ayudar al líder de la carrera y quedaba por delante García Pierna. El único que contaba con ayudas hasta entonces era Felix Gall, con Riccitello y Scotson, mientras que Roglic estaba solo ante el peligro, sin compañeros ni siquiera por delante.

Aparicio pedaleaba con todo lo que podía, pero por detrás no se rendían y apretaba el líder de la montaña. Buitrago imponía por detrás un ritmo endiablado que sólo Brenner aguantaba y, aunque cedió a poco más de tres de meta, recuperó terreno y volvió con él. Llegaban también Cristian Rodríguez e Iván Sosa, pero se dormían ante el ataque ganador de Buitrago, que bajaba en los últimos metros en busca de la victoria, con Brenner a rueda. El alemán sprintaba a 200 metros y se llevaba el triunfo de este etapón.

Todos contra Mas

Si en cabeza había emoción, en el grupo de favoritos era un auténtico espectáculo lo que esperaba. Carapaz, cómo no, lanzaba un ataque fulminante y abría hueco. Los tres primeros de la general reaccionaban a su ritmo, con Gall siendo el primero en salir, Mas mostrándose muy fuerte y Roglic llegando en un derroche constante de fuerzas.

El esloveno volvió a mostrarse más agotado físicamente que sus dos rivales y en el tramo final lo demostró. Antes de llegar a la pancarta del último kilómetro, en la última rampa exigente, se quedó y perdió unos segundos que pueden ser clave en la pelea por la general de esta Vuelta.