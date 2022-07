Así funciona el Halo, el sistema que salvó la vida a Zhou

El grave accidente de Guanyu Zhou en el Gran Premio de Gran Bretaña ha vuelto a poner de actualidad el Halo, el sistema de seguridad que la Fórmula 1 implementó e hizo obligatorio en 2018 a pesar de las múltiples críticas que tuvo de parte de los pilotos. Como ya ocurriera con el accidente de Charles Leclerc con Fernando Alonso en 2018 o el de Romain Grosjean en 2020, el Halo ha demostrado su eficacia para salvar la vida de los pilotos en caso de accidente grave.

La FIA decidió que la Fórmula 1 necesitaba un nuevo ángel de la guarda, un sistema de seguridad que salvara vidas tras la muerte de Jules Bianchi en 2015 a raíz de su accidente en Suzuka en un choque frontal. Empezó a idearse entonces el Halo, un sistema que protegiese la parte más vulnerable de un piloto en caso de accidente: la cabeza.

I’m ok, all clear. Halo saved me today. Thanks everyone for your kind messages! pic.twitter.com/OylxoJC4M0

— 周冠宇 | Zhou Guanyu 🇨🇳 (@ZhouGuanyu24) July 3, 2022