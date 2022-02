Ferrari presentó por todo lo alto el nuevo F1-75 que pilotarán Carlos Sainz y Charles Leclerc en la temporada 2022 de Fórmula 1. Como ya adelantó hace semanas, Mattia Binotto, director de Ferrari, el nuevo monoplaza de la escudería italiana es un coche que rompe con los moldes al ser innovador, tanto en el chasis como en la zona del motor. El hecho más reseñable es que el color negro regresa al equipo italiano muchos años después.

