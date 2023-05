Así es Carla Antúnez, la influencer andaluza y árbitra viral que sueña con ser profesional

Carla Antúnez es una joven influencer de Linares y también árbitra a nivel regional, dirigiendo partidos de equipos modestos de Andalucía. En los últimos días, se ha hecho viral en las redes sociales a raíz de un reportaje emitido por El Día Después en el que cuentan al detalle su curiosa historia.

La linarense sueña con crecer y seguir dando pasos para poder llegar al fútbol profesional, sea masculino o femenino. Los propios futbolistas valoran su manera de arbitrar, su talante, su carácter y su clara intención de beneficiar el desarrollo del juego. «Cada vez que iba a ver un partido me fijaba más en el árbitro que en el partido como tal. Me gusta mucho el deporte y hago muchísimo deporte, quise probar. Es una modalidad que engancha mucho», cuenta.

En cuanto a su filosofía y su manera de arbitrar, la joven dice lo siguiente: «No tengo que tener el aire de ‘soy árbitra y mando’, simplemente soy una más para que el fútbol funcione dentro de un partido. Las protestas están más o menos igualadas en un partido femenino, pero en el masculino están o más relajados o por encima, no hay término medio, simplemente por ser chica».

«Con ella tuve la experiencia de que estábamos jugando y el capitán rival me pegó un puñetazo en la cara. Yo le escupí y ella se dio cuenta. Nos llamó la atención y nos dijo que cómo no nos daba vergüenza hacer esas cosas siendo capitanes. Me encantó, ‘qué personalidad tiene’, pensé», cuenta el capitán de uno de los equipos que ha dirigido esta temporada.

Sus padres evitan ir a ver los partidos que dirige por miedo a que le pueda pasar algo sobre el terreno de juego, pero ella tiene personalidad y carácter suficiente para seguir arbitrando y peleando por conseguir su sueño de llegar a pitar en el fútbol profesional.